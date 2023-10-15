«И враг бежит, бежит, бежит …» Телеграм-канал «Рывок и Прорыв»

15.10.2023, 9:45

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Великий неудачник вляпался сам.

Теперь уже можно сказать определенно – Путин, этот великий неудачник нашего времени, никогда больше не ступит на землю Армении.

Президент Армении Ваагн Хачатурян утвердил ратификацию Римского статута Международного уголовного суда. Теперь Армения, в случае появления на ее территории гражданина Путина В.В. должна будет его задержать и препроводить в Гаагу, где его горячо встретит прокурор Карим Хан.

Как известно, Путин и его соратница Мария Львова-Белова подозреваются в совершении военных преступлений в Украине. На их арест выдан ордер.

Как ни кричали пропагандисты, что это «бумажка» и она не имеет значения, однако же, в ЮАР, на саммит БРИКС Путин этим летом не поехал. Потому что ЮАР бы его 100% выдал в Гаагу, заслужив тем самым восторг всей России.

Кремль через пресс-секретаря Пескова назвал «некорректным решением» ратификацию Армений Римского статута.

Но решение Армении вызвано ее стремлением использовать международное правосудие для преследования лиц, совершавших военные преступления во время азербайджано-армянского военного противостояния. И более ничем. Возможная же выдача гражданина Путина В.В. была бы всего лишь приятным «бонусом» для граждан России и открытием страницы действительной армяно-российской дружбы.

Что же касается «некорректности», то Путин ведь не советовался с Арменией, начинать ему воевать 24 февраля или нет. Начал сам. Вляпался сам. Попал под санкции сам. Выдали ордер на его арест. При чем здесь Армения или кто-то другой? Самим надо было думать, что делали. В своих неудачах следует винить только себя и не обижаться на другие страны, что те не желают становиться охвостьем кремлевских глупостей.

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