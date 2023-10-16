Стало известно, что произошло с известной ведущей Анной Бонд 4 16.10.2023, 16:57

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Анна Бонд

Ранее сообщалось, что она перестала выходить на связь.

В субботу, 14 октября, стало известно о возможном задержании известной ведущей и блогерши Анны Бонд. Как удалось узнать «Зеркалу», она все же задержана, сегодня в Минске над ней должен пройти суд.

Дело Анны Бонд должны рассматривать в суде Центрального района Минска, однако в расписании заседаний ее фамилии нет. Как пояснили сотрудники суда, куда журналистка «Зеркала» позвонила как физлицо, ее протокол поступил днем в понедельник, 16 октября.

К 15.30 дело еще не рассмотрели. Известно, что ведущую обвиняют по статье 24.3 КоАП за неповиновение сотруднику милиции. По ней Бонд грозит штраф до ста базовых величин, общественные работы или до 15 суток ареста.

На заседание, по словам сотрудника суда, смогли приехать родственники блогерши. Вероятно, задержание могло произойти перед выходными. Его причины неизвестны.

Ранее сообщалось, что Бонд перестала выходить на связь, появляться в соцсетях, хотя обычно активно публикует посты и сторис.

Обновлено: после 16.00 «Весна» сообщила, что Анна Бонд уже на свободе, но исход суда пока неизвестен.

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