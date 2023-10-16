Space: Ученые нашли способ обнаружить источник загадочного космического излучения 16.10.2023, 20:24

Речь идет о «воздушных ливнях» на Земле.

В новом исследовании, опубликованном в издании Scientific Reports, ученые представили новый способ изучения частиц, которые составляют космическое излучение, чтобы понять откуда оно приходит на нашу планету, пишет Space (перевод - «Фокус»).

Источники космического излучения, которое постоянно бомбардирует Землю, остаются загадкой для ученых. Обнаружить эти источники сложно, ведь заряженные частицы космического излучения отклоняет наше магнитное поле.

Тем не менее, сейчас предполагается, что космическое излучение может появляться во время взрыва сверхновых. Но частицы этого излучения имеют слишком большую энергию, даже для таких очень энергичных взрывов огромных звезд. Возможно, источники космического излучения – это квазары, то есть активные ядра галактик, которые питают сверхмассивные черные дыры. Также существуют предположения, что космическое излучение создает невидимая темная материя.

Когда заряженные частицы космического излучения окружают Землю, то они сталкиваются с частицами в атмосфере планеты. Таким образом появляется «воздушный ливень» из вторичных частиц, которые падают на поверхность нашей планеты. Ученые считают, что изучение этих вторичных частиц может привести к обнаружению настоящих источников космического излучения.

По слова авторов исследования, такие «воздушные ливни», которые видят наземные телескопы иногда вызывают помехи и мешают наблюдениям за Солнечной системой, нашей галактикой и другими галактиками. Ученые считают, что такие полосы света на самом деле можно использовать в качестве помощников для астрономических наблюдений.

Анализ 17 тысяч изображений космоса за период с 2013 по 2020 годы позволил обнаружить 13 снимков, где были хорошо видны «воздушные ливни». На этих снимках ученые обнаружили гораздо больше заряженных частиц, чем ожидали. Исследователи считают, что это может быть ключом к пониманию источника загадочного космического излучения.

По словам ученых, если использовать традиционные методы наблюдения, то сложно различить типы частиц, которые представляют собой «воздушные ливни». Новый метод может может определить природу отдельных частиц.

Считается, что космическое излучение на 90% состоит из протонов водорода, на 9% — из протонов гелия и на 1% — из других частиц, включая электроны более тяжелых элементов. Авторы исследования говорят, что их метод является лучшим способом выяснить состав частиц «воздушных ливней» и космического излучения, и это поможет определить источник его происхождения.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».