Ученые выяснили, как сон после будильника влияет на работу мозга 1 19.10.2023, 12:23

Возможность поспать еще полчаса с утра может оказывать благотворное влияние.

Существует популярное мнение, что сон после будильника и использование кнопки «повторить сигнал» оказывает негативное влияние как на качество сна, так и на когнитивные функции в течение дня. Исследователи из Стокгольмского университета выяснили, что на самом деле возможность поспать еще полчаса с утра может оказывать благотворное влияние, пишет «Хайтек».

Ученые опросили 1 732 взрослых о том, как они просыпаются с утра. Исследование показало, что 69% участников хотя бы иногда устанавливают несколько будильников или используют функцию повтора. В среднем после первого будильника участники спали еще 22 минуты (ответы варьировались от нескольких минут до 3 ч). При этом чаще «досыпали» молодые люди и совы.

Для более детального анализа ученые пригласили 31 человека, которые регулярно дремлют после будильника, провести несколько ночей в лаборатории сна. В первое утро им разрешили поспать еще 30 минут, а в другое — подняли сразу после звонка будильника.

Анализ показал, что несмотря на то, что сон участников был нарушен в течение получаса дремоты, большинству из них все равно удалось проспать более 20 минут. В режиме сна никому не приходилось просыпаться от глубокого сна, а в те дни, когда участникам давали подремать, они показали немного лучшие результаты в когнитивных тестах сразу после пробуждения. Признаки влияния сна на настроение, сонливость или количество кортизола ученые не установили.

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