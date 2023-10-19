Военный эксперт: На этот раз Лукашенко может не блефовать 1 19.10.2023, 14:58

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Алексей Мельник

Появилось ли российское ядерное оружие в Беларуси?

Wall Street Journal показал спутниковые снимки возможного хранилища российских ядерных боеголовок в Беларуси. Действительно ли российское ядерное оружие может находиться на белорусской территории?

Об этом сайт Charter97.org поговорил с содиректором программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова, первым помощником министра обороны Украины (2005–2008), военным экспертом Алексеем Мельником:

— Надежного подтверждения нахождения этих ядерных боеприпасов на территории Беларуси из независимых источников не было. Это тот объект или товар, который невозможно переместить незамеченным для разведок.

Другой вопрос в том, что если они такие перемещения фиксировали, то не обязательно озвучили в публичном пространстве. Сам факт подготовки хранилищ не может не вызывать беспокойства.

В военных делах часто прибегают к какой-то имитации, но хранилище ядерных боеприпасов — это капитальный объект. Кроме 2-3 линий ограждения, это еще и очень серьезные инженерные подземные сооружения. Речь идет про серьезные капиталовложения.

При экономических проблемах самой Беларуси, не думаю, что Лукашенко пойдет на такие бюджетные вливания ради того, чтобы кого-то ввести в заблуждение.

— Лукашенко при каждой удобной возможности грозит «ядерным оружием» Западу. Насколько эта угроза реальна?

— По состоянию на сегодня все угрозы, звучащие из уст Лукашенко, сплошной блеф. Во-первых, сомнительно, что такое оружие на территории Беларуси все-таки есть. Во-вторых, даже в случае размещения на территории Беларуси российского ядерного оружия, Лукашенко не будет допущен к принятию решений по его применению.

Не то, чтобы Кремль скрупулезно придерживался международных режимов о нераспространении, просто Лукашенко никто такого права не даст. Это, скорее, из серии личностных отношений.

Из разряда очень-очень гипотетического, если Путин, не дай Бог, решится на такой шаг, как применение тактического оружия, то тут как раз Лукашенко может сыграть свою роль. Это может быть сделано его руками или подано так, будто это сделал Лукашенко. В таком случае понятно, что это уже небольшая ядерная война.

В общем, мы с вами и дальше можем развивать эту конспирологию. В другие времена, при других руководителях России, можно было бы с уверенность сказать, что это невозможно. Но опыт нас научил, что в случае с Россией нельзя исключать никаких самых абсурдных решений. Даже контрпродуктивных для самой России. Коллективный Путин продемонстрировал уже достаточно много шагов для того, чтобы придти к такому выводу.

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