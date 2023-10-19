Белорусский офицер о призыве в армию по СМС: За эту власть никто воевать не пойдет 3 19.10.2023, 16:45

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Евгений Вильский

Фото: Радио Рация

Ответка со стороны белорусов будет очень жесткой.

Для военнообязанных в Беларуси грядет ряд важных изменений. Кроме увеличения штрафов и сроков отбывания наказания за неявку по призыву, власти намерены также призывать в армию по СМС.

Заместитель председателя партии «Народная Грамада», ветеран афганской войны, офицер запаса Евгений Вильский рассказал сайту Charter97.org, на что рассчитаны эти нововведения:

— Это очередной треш от режима Лукашенко, человека фактически загоняют в рабство, он становится зависим от государства. Подобные законы находятся в русле логики таких режимов, которые построили Путин и Лукашенко. То, что раньше можно было считать фантастикой, строится у нас на глазах, оруэлловская утопия современной жизни. Человека привязывают к государству, он с рождения уже должен, его смысл жизни — служить власти, никакой личной жизни быть не должно. Как тут не вспомнить тезисы оруэлловской фантастики: незнание — это сила, война — это мир, свобода — это рабство. Это все строится у нас на глазах.

— Могут ли белорусы как-то избежать призыва по СМС?

— Я не думаю, что у белорусов будет возможность куда-то от этого спрятаться. Режим с каждым днем ужесточается, растут требования к гражданам, любые свободы попираются. У меня нет рецепта, как от этого уйти. Этому, конечно, надо сопротивляться, но как сейчас белорусы могут это делать? Как вариант — можно уехать из страны, пока еще не опустился этот железный занавес. Надеяться, что все-таки появится окно возможностей, а мы сможем скинуть этот режим.

Эта колхозная власть уже у всех сидит в печенках, надо было давно с ней кончать и не доводить до того состояния, в котором оказалась Беларусь. Понятно, что белорусы не пойдут воевать за диктатора, получив какие-то СМС.

— Изменят ли качественно белорусскую армию такие солдаты, которых загоняют из-под палки?

— Никак они ее не изменят, чтобы это сделать, надо как минимум два-три поколения. В белорусах еще остается чувство свободы, это не выбить из головы. Белорус может исполнить то, что от него требуют, но как он это сделает — другой вопрос.

Получив оружие в руки белорусы развернут его в сторону тех людей, которые будут отправлять их на войну. Это не просто какие-то там шутки будут. Народ может очень долго терпеть, но когда дойдет до точки кипения — начнут твориться достаточно жесткие вещи с теми людьми, которые сегодня издеваются над белорусами. Когда появится возможность, ответка будет очень жесткой со стороны белорусов. Достанется не только Лукашенко, но и всем прислужникам его режима, шариков и цветочков больше не будет.

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