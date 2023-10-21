Это стало возможным благодаря солидарности евреев и белорусов Леонид Невзлин

21.10.2023, 13:56

Леонид Невзлин

История Минского гетто — уникальный пример сопротивления тоталитаризму.

80 лет назад, 21 октября 1943 года, фашисты уничтожили Минское гетто. В Беларуси и в советские времена, и при диктатуре Лукашенко скрывали правду об уникальности этого гетто и той героической борьбе, которую вели против фашистских оккупантов евреи и белорусы.

На территории Беларуси было создано 250 гетто. Минское гетто было вторым по величине на оккупированной немцами территории СССР после Львова и одним из крупнейших во всей Европе. В нем проживало около 100 000 человек: около 80 000 белорусских евреев и более 20 000 депортированных из Европы.

В свое время я прочитал книгу лидера подполья Минского гетто Гирша Смоляра «Мстители гетто». И она меня потрясла!

Конечно, это не легкое чтение. Описывая ужас жизни в Минском гетто, в котором было уничтожено более 100 тысяч человек, автор сделал центральной темой борьбу евреев за свободу и жизнь своего народа.

Создание мощного подполья, вывод тысяч людей в белорусские партизанские отряды, организация семи еврейских партизанских отрядов – это невероятно!

В Минском гетто в короткие сроки было создана целая «инфраструктура» подполья: в инфекционной больнице, куда боялись заходить немцы, был создан штаб, участники движения сопротивления разбились на «десятки», создавались склады с оружием, медикаментами, продуктами для партизан, появилась типография, где печатались листовки и газеты, мастерились радиоприемники для получения новостей с фронта, были организованы сотни убежищ, чтобы прятаться от массовых казней, подпольщикам помогали врачи больниц гетто, в «юденрате» были свои люди, включая его главу Илью Мушкина, которые предупреждали о «зачистках».

Подпольщики гетто устраивали саботаж и диверсии на предприятиях, портили оборудование и продукцию, которая шла на фронт немецким войскам, вербовали даже немцев и с их помощью вывозили людей из гетто.

Только представьте себе: за два года из Минского гетто были спасены и вывезены в партизанские отряды более 5000 узников!

Все это стало возможным благодаря солидарности евреев и белорусов, взаимоподдержке и совместной борьбе.

Именно поэтому история Минского гетто замалчивалась вначале советской властью, а затем режимом Лукашенко.

И дело не только в антисемитской сути диктатур, но и в том, что борьба евреев в одном из крупнейших гетто на территории СССР является уникальным примером сопротивления тоталитаризму.

Мы обязаны помнить об этом. Я верю, что когда Беларусь станет свободной, мы вернем память о белорусских и еврейских героях и отдадим им заслуженные почести.

Леонид Невзлин, t.me