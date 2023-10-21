Что происходит на Жлобинском БМЗ? 2 21.10.2023, 18:12

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Основной поставщик российского металлолома прекратил поставки предприятию.

В Верховном суде Республики Беларусь проходит рассмотрение в кассационной инстанции серии дел о возбуждении приказного производства и взыскании долгов с ОАО «Белорусский металлургический завод — управляющая компания холдинга БМК». Взыскателем является российское акционерное общество «Псковвтормет», пишет «Флагшток».

«Псковвтормет» является одним из основных поставщиков металлолома для БМЗ. Компания владеет парком железнодорожных полувагонов для транспортировки лома. Доставка лома для нужд БМЗ на полувагонах «Псковвтормет» осуществляется из семи западных областей Российской Федерации.

Взаимоотношения между «Псковвтормет» и БМЗ строились следующим образом. Российские поставщики металлолома приобретали железнодорожные вагоны «Псковвтормет» и загрузив их сырьем, отправляли в Жлобин. В свою очередь БМЗ брал на себя обязательство принимать вагоны и загружать продукцией в сторону Российской Федерации.

В настоящее время прайсы на поставку продукции в Жлобин на сайте «Псковвтормет» отсутствуют, что может свидетельствовать о том, что поставка металлолома на БМЗ прекращена.

БМЗ всегда зависел от российского металлома, который составлял более половины всех поставок. Ситуация существенно изменилась в 2022 году. Посещая в прошлом году Жлобин, заместитель премьер-министра Юрий Назаров сообщил, что теперь 70% потребности завода в металлоломе закрывает «Белвторчермет».

Маловероятно, что объемы заготовки металлолома в Беларуси могли значительно увеличиться в короткие сроки. А это значит, что прежней потребности в металлоломе у БМЗ уже нет, поэтому надежные партнерские взаимоотношения с «Псковвтормет» теперь для предприятия не имеют большого значения.

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