Ученые открыли простой способ омоложения организма в зрелом возрасте 22.10.2023, 17:53

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Как сохранить силы в старости.

В наше время здоровье является самым ценным, что у нас есть, ведь его запас ограничен временем, его легко потерять в секунду и зачастую не так просто восстановить. Ученые со всего мира круглосуточно трудятся в поисках методов оставаться более здоровым в зрелом возрасте. Согласно новому исследованию, один из возможных способов достижения этой цели может быть гораздо проще, чем мы думаем и все дело в нашем питании, пишет New Atlas.

В недавнем исследовании, проведенном под руководством Национального института здоровья США, была подробно рассмотрена концепция ограничения калорийности рациона, т.е. уменьшения количества потребляемых калорий без отказа от основных питательных веществ. В прошлом эта идея уже была проверена на животных, и результаты показали улучшение состояния мышц и замедление развития возрастных заболеваний. Но как быть с людьми? Получение ответа на этот вопрос и являлось целью научной работы.

В ходе исследования ученые наблюдали за участниками проекта CALERIE. Их целью было сократить ежедневное потребление калорий на 25%. Однако в среднем за два года участникам удалось снизить потребление только на 12%. Но самым интересным являлось то, что даже такое скромное сокращение дало впечатляющий эффект.

Луиджи Ферруччи, один из авторов исследования, отметил: «Сокращение потребления калорий на 12% вполне посильно для большинства людей. И это простое действие, как показало исследование, может привести к значительному улучшению их здоровья».

Чтобы понять реальное влияние такого сокращения калорий, специалисты обратились к генетике. Они проанализировали образцы мышц бедра 90 участников до начала исследования, а затем через один и два года. Изучив РНК — молекулу, несущую информацию от наших генов в этих образцах мышц, команда смогла определить, какие гены были более или менее активны в результате снижения потребления калорий.

Результаты оказались довольно интересными. У людей, которые ели меньше, наблюдались изменения в активности генов, отвечающих за такие важные процессы, как регуляция белков, восстановление ДНК, регуляция клеточной смерти и воспаления. Примечательно, что гены, связанные с восстановлением и формированием мышц, были более активны, что свидетельствует об улучшении общего состояния мышц. Гены, связанные с производством энергии, стали более активными, а гены, способствующие воспалению — менее. Все эти генетические изменения у человека совпали с положительными изменениями, ранее наблюдавшимися у животных.

Полученные результаты намекают на то, что меньшее количество пищи может быть полезно, особенно для пожилых людей. С возрастом у многих людей естественным образом усиливается воспаление. Как пояснил Ферруччи, «поскольку старение и воспаление часто идут рука об руку, снижение потребления калорий может стать прямым способом борьбы с усилением воспаления, с которым сталкиваются многие пожилые люди».

Несмотря на то, что исследования в этой области еще продолжаются, новые результаты свидетельствуют о том, что небольшие изменения в рационе питания могут привести к улучшению состояния мышц и, возможно, замедлить развитие некоторых возрастных проблем не только у животных, но и у людей. Хотя это и не означает, что мы должны резко сократить потребление пищи, данное исследование подчеркивает потенциальную пользу умеренности. Хорошая новость заключается в том, что даже скромные сокращения, например, отказ от лишнего перекуса, могут заметно изменить ситуацию к лучшему в долгосрочной перспективе.

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