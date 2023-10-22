Российскую журналистку, рассказавшую антисемитский анекдот, могут лишить гражданства Израиля 22.10.2023, 18:17

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Лиза Лазерсон

Сеть взорвалась от возмущения.

«Что общего между вагоном с бетоном, и вагоном с маленькими еврейскими младенцами, мертвыми? Первый нельзя разгружать вилами». Этот анекдот, назвав его своим любимым, в прямом эфире канала «Живой Гвоздь» рассказала российская журналистка Лиза Лазерсон. Эфир был посвящен сбору средств на поддержку канала, который возник под руководством медиаменеджера и радиоведущего Алексея Венедиктова после закрытия в РФ радиостанции «Эхо Москвы». Работать туда перешли некоторые бывшие сотрудники «Эха», был открыт и новый сайт проекта, пишет detaly.co.il.

«Актуалочка!» — пояснила выступавшая, обращаясь к участвующему в эфире Венедиктову. Экс-глава «Эха Москвы» и бровью не повел, ответил лишь, что подобное не может вогнать его в краску. Однако вскоре, когда сеть взорвалась от возмущения антисемитским и ненавистническим высказыванием, Венедиктов анонсировал свои извинения на том же канале.

«Антисемитские высказывания некой Лизы Лазерсон не вызывают ничего, кроме омерзения и не должны остаться без ответа со стороны тех, кто дает ей возможность вещать на многомиллионную аудиторию на своих платформах. И — да. Извинений тут недостаточно», — отреагировал Дмитрий Гендельман, советник премьер-министра Израиля. Но пока что наказание Лазерсон не грозит. Даже на вопрос, собирается ли он вырезать из видеозаписи эфира скандальный фрагмент (как будто это что-то меняет), Венедиктов тветил: «Надо подождать, что скажет Лиза, напомню, она еврейка и мать двух детей. Прежде чем о чем-то говорить, нужно ей дать слово и выслушать ее. Публично». На вопрос, почему он сразу не отреагировал должным образом, Венедиктов ответил «Ничего не оправдывает моей реакции, но мне показалось, что я ослышался». Хотя, напомним, в эфире он ответил, что подобное не может вогнать его в краску.

«В отношении любого гражданина Израиля, который проживает за пределами Страны, имеет второе гражданство и ведет антиизраильскую, антиеврейскую деятельность и деятельность, направленную на разжигание ненависти по отношению к евреям, можно и нужно инициировать процесс отмены гражданства, — сообщили в адвокатском офисе Алексея Зернопольского. — На наш взгляд, гражданка Израиля Лиза Лазерсон в этом видео высказалась достаточно… Подобные высказывания на многотысячную аудиторию не просто чувствительны, заявление госпожи Лазерсон обесценивает жизни израильтян, конкретно еврейских детей. Наш адвокатский офис подал обращение министру внутренних дел Израиля по вопросу отмены гражданства госпожи Лазерсон».

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