Как на БТ подставили Лукашенко 7 23.10.2023, 8:02

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«Выборы», которые проводил диктатор, зачислены в «дутые».

Преподаватель БГУ, политолог, кандидат исторических наук Вадим Елфимов в эфире БТ назвал явку на польских выборах в парламент, где на участки пришли 71,99% избирателей, «дутой».

«В нормальных демократических странах явка болтается в пределах 50%, если выше, это всегда фальсификат».

Журналист «Радыё Свабода» Дмитрий Гурневич вспоминает, что на «выборах» в Беларуси в 2001 году явка якобы составила 85%, в 2006 — 92%, в 2010 — 90%, 2015 — 87%, 2020 — 84%.

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