На минской Комаровке продают необычные «яблоки»4
- 27.10.2023, 18:35
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По $9 за штуку.
Необычный фрукт обнаружен на Комаровском рынке в Минске. Удивляет не только его внешний вид, но и цена, которую за него просят, пишет tochka.by.
«Яблоки» продаются в азиатской лавке, из чего можно сделать вывод, что этот удивительный плод — выходец из субтропического климата.
Весит один фрукт 500—600 г, а стоит около 30 рублей.
Что это за фрукт?
Зеленый сердцевидный плод, который продается на Комаровке, очень похож на черимойю.
Родиной этого фрукта принято считать Эквадор, Колумбию и Боливию. Сейчас же его экспортируют в основном из Таиланда, Малайзии и Китая.
Утверждается, что вкус черимойи зависит от местности ее произрастания. Но в целом он напоминает смесь банана, папайи, персика и ананаса.
Полкилограмма — это мелкий фрукт. Плоды этого дерева могут достигать 3 кг.
Полезные свойства
Черимойя содержит множество полезных веществ: белки, углеводы, фолиевую кислоту, кальций, фосфор, железо, тиамин, глюкозу, фруктозу, а также органические кислоты — лимонную и янтарную.
В то же время там большое количество сахара и углеводов, поэтому диабетикам стоит относиться к этим фруктам с осторожностью.
Спелые плоды черимойи обычно употребляют в свежем виде. Их разрезают и съедают мякоть ложкой.