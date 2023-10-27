На минской Комаровке продают необычные «яблоки» 4 27.10.2023, 18:35

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По $9 за штуку.

Необычный фрукт обнаружен на Комаровском рынке в Минске. Удивляет не только его внешний вид, но и цена, которую за него просят, пишет tochka.by.

«Яблоки» продаются в азиатской лавке, из чего можно сделать вывод, что этот удивительный плод — выходец из субтропического климата.

Весит один фрукт 500—600 г, а стоит около 30 рублей.

Что это за фрукт?

Зеленый сердцевидный плод, который продается на Комаровке, очень похож на черимойю.

Родиной этого фрукта принято считать Эквадор, Колумбию и Боливию. Сейчас же его экспортируют в основном из Таиланда, Малайзии и Китая.

Утверждается, что вкус черимойи зависит от местности ее произрастания. Но в целом он напоминает смесь банана, папайи, персика и ананаса.

Полкилограмма — это мелкий фрукт. Плоды этого дерева могут достигать 3 кг.

Полезные свойства

Черимойя содержит множество полезных веществ: белки, углеводы, фолиевую кислоту, кальций, фосфор, железо, тиамин, глюкозу, фруктозу, а также органические кислоты — лимонную и янтарную.

В то же время там большое количество сахара и углеводов, поэтому диабетикам стоит относиться к этим фруктам с осторожностью.

Спелые плоды черимойи обычно употребляют в свежем виде. Их разрезают и съедают мякоть ложкой.

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