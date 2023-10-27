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В Минской области руководство госпредприятий покупало себе необычные автомобильные номера

  • 27.10.2023, 23:14
  • 2,508
В Минской области руководство госпредприятий покупало себе необычные автомобильные номера
За бюджетные деньги.

За бюджетные деньги.

В Минской области руководители госпредприятий оплачивали в ГАИ «красивые» номера для служебных авто деньгами своих организаций, сообщили в прокуратуре.

«Красивые» номера для служебных авто оплачивали казенными деньгами руководители госпредприятий Смолевичского, Молодечненского и Столбцовского районов.

За выдачу автомобильных номеров нужно платить одну базовую величину — на данный момент это 37 рублей. Если хочется определенную комбинацию цифр и букв, то плата составит уже 370 рублей.

«Установлено, что данная услуга использовалась необоснованно и не отвечала цели деятельности юридических лиц», — отметили в прокуратуре

Один из случаев произошел 28 февраля этого года. Представитель предприятия из Смолевичского района обратился в МРЭО ГАИ Борисовского РУВД для госрегистрации Geely Atlas и выдачи номеров с подбором желаемой комбинации цифр и букв.

«Как итог — по требованию органов прокуратуры Минской области необоснованно уплаченные суммы в размере свыше 1000 рублей возмещены руководителями предприятий в добровольном порядке», — сообщили в прокуратуре.

Номера у руководителей не отбирали.

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