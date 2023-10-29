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ВСУ под Бахмутом взяли в плен гражданина Беларуси

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  • 29.10.2023, 9:01
  • 4,362
ВСУ под Бахмутом взяли в плен гражданина Беларуси

Он проходил подготовку в лагере ЧВК «Вагнер».

Украинские защитники взяли в плен под Бахмутом гражданина Беларуси.

Об этом сообщает OBOZ.UA.

Пленный заявил, что на войну он пошел «по предложению».

«Я – Запека Максим Валентинович. Проживаю в Республике Беларусь, Гомельская область, город Тепловодск. Родился 17 мая 1990 года. В июле 2023 года мне предложили служить в ВС РФ. Проходил обучение на территории России. Обучали меня бывшие ЧВК «Вагнер», – сказал оккупант на видео.

Также известно, что он воевал в составе 150-й дивизии, 102-го полка, 3-го батальона, 9-й роты.

В плен сдался сам бойцам 17-й бригады в районе Бахмута Донецкой области.

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