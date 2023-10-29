«Тело Путина просто забудут в холодильнике» 7 29.10.2023, 15:50

5,432

Соловей рассказал, как долго в РФ смогут скрывать смерть Путина и что будет с Кабаевой.

Российский профессор, историк и политический аналитик Валерий Соловей уверен в том, что Владимир Путин умер.

Что сейчас может происходить с телом главы РФ, он рассказал в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

— Валерий Дмитриевич, мы увидим похороны Путина?

— Очень интересный вопрос, я не знаю. Это зависит сценария передачи власти. Если все пойдет не так как они планируют, то наверное тело просто забудут в холодильнике, этого совсем не исключаю. Я, кстати, нисколько не шучу.

Путин сам при жизни несколько раз повторял: «Я не хочу чтобы на мою могилу пришли исключительно чтобы поссать». Это цитата, это доподлинная цитата. Да, он знал себе цену и знал как к нему относится.

Он, кстати, поэтому и начал кровопролитие против Украины для того чтобы войти в мировую историю как великий человек. Он надеялся естественно владеть Украиной и не только Украиной довольно быстро. Так что насчет похорон, если будет идти все более или менее гладко — да, будут похороны. Объявят, что богатырское сердце не выдержало, сорвался тромб.

Ну есть же такие, знаете, случаи — тромб сорвался и вот поразил. Может быть скажут, что проникли украинские шпионы, но наверное на это конечно не пойдут, чтобы не поднимать оценку и самооценку Украины. То есть что-нибудь придумают. Пока не придумали, потому что он умер чуть-чуть быстрее, чем они успели его ввести в медикаментозную кому. Потому что вариант был ввести его в медикаментозную кому.

То есть человек представляет собой растение, но дышащее растение, при помощи аппарата и тогда можно в любой момент этот процесс прервать и сказать: вот у нас свеженький покойник. А так с ледничка его снимать, сами понимаете, сомнения будут.

— Что будет с Кабаевой?

— Сейчас этот вопрос обсуждается. Предварительно ей дадут отступного в зубы, в прямом смысле слова отступного и направят в Дубай, кстати, возможно Ротенберг в связи с этим туда и полетел. Это относится и к дочерям Путина тоже.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».