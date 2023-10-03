СМИ: Армения объявит Путина в розыск по ордеру из Гааги 1 3.10.2023, 12:29

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Парламент Армении ратифицировал Римский статут.

Парламент Армении ратифицировал Римский статут Международного уголовного суда (МУС). Об этом 3 октября сообщают местные СМИ. Трансляция велась на сайте парламента.

В обсуждениях ратификации приняла участие только фракция Никола Пашиняна «Гражданский договор». Оппозиционные фракции выступили с заявлением и осудили решение, отметив, что таким шагом они подставляют под удар отношения с Россией.

Фракции «Армения» и «Честь имею» покинули зал заседаний в ходе обсуждения статута и не принимали участия в голосовании, сообщает The Moscow Times.

Издание отмечает, что «после потери Нагорного Карабаха Армения объявит Путина в розыск по ордеру из Гааги».

«Это не является шагом против России, а связано с вопросами нашей безопасности», — подчеркнул премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Он говорил, что Армения начала процесс ратификации еще в декабре 2022 года. «Произошло неудачное совпадение в контексте отношений России и МУС», — отметил он.

В марте суд в Гааге выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина по подозрению в незаконной депортации украинских детей. По его мнению, ОДКБ не выполнила и не выполняет своих обязательств перед республикой.

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