Битва за Крым: эксперт назвал два решающих фактора для ВСУ 3.10.2023, 15:10

Полуостров может быть освобожден в сжатые сроки.

Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что сейчас можно наблюдать начало битвы за временно оккупированный Крым. Что позволило экс-министру сделать такое заявление?

Об этом сайт Charter97.org поговорил с украинским военным экспертом, руководителем Центра военно-правовых исследований Aлександром Мусиенко.

— Это связано с увеличением интенсивности ударов украинских сил по объектам российских войск в Крыму. Проведены довольно-таки успешные операции: удары по штабу Черноморского флота РФ, по ремонтному заводу в Севастополе с уничтожением корабля и подводной лодки.

В целом мы видим, что в Крыму возросла интенсивность и эффективность ударов, проведенных операций украинскими силами в Крыму. Это во-первых.

Во-вторых, очень важно, что на этом пути есть поддержка наших партнеров. Не так давно в Киеве были британский и французский министры обороны. До этого, кстати, британский король Чарльз III выступал в парламенте Франции, где сказал о том, что Британия и Франция должны помочь Украине победить.

К слову, хочу напомнить, что именно войска англо-французской коалиции успешно топили Черноморский флот и брали Севастополь во времена Крымской войны 1852-1856 годов. Это очень важный аспект.

В-третьих, украинские войска ведут контрнаступательные действия на Юге. Думаю, что это все вместе и дает основания для экс-министра Уоллеса делать такие выводы и заявления.

— Вы упомянули недавний удар по штабу Черноморского флота РФ в Севастополе. Как в целом разгром штаба повлияет на координацию действий оккупантов?

— Это достаточно серьезный деморализующий фактор. Конечно же, нарушается и координация. Следующий момент — наносятся не только удары по штабам, но и непосредственно ведется, скажет так, охота за российскими кораблями.

Все это в комплексе играет стратегически важную задачу — ослабление потенциала Черноморского флота РФ, ослабление возможностей осуществления любого влияния России в акватории Черного моря. Это самое важное.

Понятно, что будут кадровые пертурбации, новое командование. Как бы там ни было, офицеры зайдут на должности, будут командовать, осуществлять другие функции. Пока что рано говорить о полном коллапсе Черноморского флота РФ. Тем не менее Украина четко демонстрирует, что именно это ее цель — коллапс ЧФ РФ. Работа в этом направлении продолжится.

— Украина создает первый в мире флот морских дронов. Можно ли говорить о полном вытеснении боевых кораблей РФ из Черного моря?

— Это стратегическая цель и задача — вытеснить Россию из Черного моря. Как раз морские дроны - очень важный компонент для нас, потому что мы не можем противостоять России кораблями и подводными лодками. Соответственно, мы делаем акцент на морские дроны.

Думаю, что будут и подводные дроны плюс беспилотники, которые могут наносить удары с неба. Цель — нанести врагу максимальные потери и ограничить возможности ЧФ РФ в акватории Черного моря.

Мы видим, что надводные дроны себя хорошо зарекомендовали для ударов по разным объектам. Плюс беспилотники. Они все серьезно работают в координации с авиацией, воздушными силами. Вспомним удары Storm Shadow и SCALP-EG. Могу сказать, что мы возлагаем серьезные надежды на это.

В целом ситуация с освобождением Крыма будет зависеть от двух факторов.

— Каких?

— Во-первых, от того, насколько быстро нам удастся продвинуться на Юге и разрушить сухопутный коридор. Для этого необходимо освободить не только Токмак, но и Мелитополь.

Во-вторых, насколько будет увеличиваться помощь наших партнеров: получим ли ракеты вместе с самолетами F-16 и другую помощь. Возможно, мы увидим интернациональные легионы (британские, французские и другие), которые помогут нам высаживать десант на Крым. Тогда задача будет решена в более сжатые сроки.

Если же этого не произойдет, то вопрос деоккупации Крыма выйдет на более среднесрочную перспективу.

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