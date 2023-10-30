Многолетнее исследование «реабилитировало» добавление сахара в чай и кофе 1 30.10.2023, 9:47

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Ученые рассказали, как влияют на здоровье подслащенные напитки.

В работе, недавно опубликованной в журнале PLOS One, исследователи пронаблюдали за участниками исследования Copenhagen Male Study. В финальную выборку из 2923 человек, изначально сформированную в 1970-1971 годах, вошли проживающие в Копенгагене мужчины от 40 до 59 лет без сердечно-сосудистых заболеваний, рака или сахарного диабета, регулярно употребляющие чай либо кофе, пишет Naked Science.

При включении в исследование участники прошли тест на кардиореспираторную выносливость, заполнили опросник на выявления факторов риска для сердечно-сосудистой системы и побеседовали с врачом. Кроме того, их разделили по категориям в зависимости от уровня образования и занятия квалифицированным или неквалифицированным трудом.

По прошествии 15 лет, в 1985-1986 годах, мужчин пригласили повторно для обширного клинического обследования, включавшего измерение артериального давления, веса и роста. Также они заполнили подробную анкету о прошлых и текущих заболеваниях и образе жизни. Дополнительно участников попросили охарактеризовать привычки употребления кофе и чая, указав, сколько чашек они ежедневно выпивают и добавляют ли в напиток сахар.

Впоследствии, с помощью национальной системы регистрации актов гражданского состояния Дании, ученые получили информацию о том, живы или умерли добровольцы по состоянию на начало марта 2017 года. Во время анализа исследователи учитывали смерти от всех причин, сердечно-сосудистых заболеваний, рака и диабета. Для определения связи между употреблением сахара в чае и кофе и смертностью применили регрессионную модель пропорциональных рисков Кокса.

В результате выяснилось, что среди рассмотренных в исследовании людей не наблюдалось значимой корреляции между потреблением чая или кофе с сахаром и повышенным риском смертности от всех причин, сахарного диабета, сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

Из общей выборки в 2923 участника 1007, или 34,5%, мужчин в анкетах сообщили о добавлении сахара в чай либо кофе. За 32 года, прошедших с начала исследования, умер 2581 человек, из которых 1677 пили несладкий чай и кофе, а 904 входили в «сахарную» подгруппу. Риск смертности от всех причин у вторых оказался лишь на 1,06 раза выше, чем у первых. По раку, болезням сердца и диабету коэффициенты риска составили 1,01, 1,11 и 1,04 соответственно.

Анализируя показатели, ученые предположили, что такие результаты объясняются небольшой дозировкой сахара в чае и кофе.

Обычно в исследованиях о связи подслащенных напитков с риском смертности рассматривают все виды сладкого питья, в том числе фруктовые соки и газировку, в которых сахара гораздо больше. Так, если в чай и кофе в среднем добавляют около пяти граммов сахара (два кусочка по 2,5 грамма), то в сладких безалкогольных напитках его содержание достигает в среднем 25 граммов на банку. Это ведет к более выраженным негативным последствиям для здоровья. Многие научные работы показали, что частое употребление газировки и аналогичных напитков с сахаром ассоциируется с повышенным риском развития дислипидемии (нарушение липидного состава крови), ожирения, сахарного диабета второго типа, смертности от всех причин, а также болезней сердца и рака.

Кроме того, авторы статьи отметили сравнительно небольшие размеры своей выборки — менее трех тысяч человек. К тому же они рассматривали только самый традиционный способ приготовления кофе — фильтрованный черный. Другие, более сладкие варианты, такие как карамельный фраппучино, в Дании появились позднее, в 2005-2007 годах.

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