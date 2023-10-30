«Мы победим, когда эта мысль будет в голове каждого политика и гражданина» 1 30.10.2023, 12:05

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Фото: Charter97.org

Важная дискуссия состоялась на вечере памяти белорусских добровольцев в Варшаве.

В Варшаве 28 октября прошел вечер памяти добровольца Эдуарда Лобова и других белорусских воинов, погибших на войне в Украине. Около 100 человек собрались в Музее свободной Беларуси.

Организатором и ведущей вечера памяти выступила главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина. В вступительном слове белорусская журналистка вспомнила имена героев, отдавших свои жизни за свободу Украины и Беларуси:

— Этот вечер мы посвящаем памяти Эдуарда Лобова, белорусского активиста оппозиции и добровольца, который служил в ВСУ и погиб в январе этого года под Угледаром. Мы также посвящаем этот вечер всем белорусам, которые погибли во время войны в Украине. Эти люди сражались за Беларусь. Они знали, что защита Украины от российских оккупантов — это защита Беларуси. Их жертвы не должны быть забыты.

С 2014 года в Украине погибли минимум 50 белорусских добровольцев. Мы не знаем имена всех наших героев. Пока не знаем, потому что есть угроза для их близких и родных, которые остаются сегодня в диктаторской Беларуси. Я бы хотела сегодня назвать имена некоторых из них, пусть они прозвучат в этом зале.

Пусть их имена и позывные откликнутся в ваших сердцах: Василий «Вагон» Гончаренко, Юрий «Киборг» Соколочка, Игорь «Партизан» Турков, Дмитрий Казачёнок, Александр «Шустрый» Будько, Алесь «Тарас» Черкашин, Олег «Леший» Веренич, Николай «Эстонец» Ильин, Илья «Литвин» Хренов, Алексей «Тур» Скобля, Дмитрий «Террор» Апанасович, Дмитрий «Ганс» Рубашевский, Константин «Феникс» Дзюбайло, Евгений «Мальдер» Логинов, Павел «Волат» Суслов, Иван «Брест» Марчук, Василий Парфенков, Василий «Атом» Грудовик, Вадим «Папик» Шатров, Олег «Ортега» / «Кот» / «Хмурый» Пономарёв, Андрей «Зубр» Кравченко, Тэд, Алексей «Жнец» Вещевайлов, Михаил «Юнгер» Шавельский, Алексей «Якуб» Авдеенко, Эдуард Лобов, Даниил «Моджахед» Ляшук, Мирослав «Мышь» Лозовский, «Жвир», Бахус, Павел «Борт» Горбач.

Наталья Радина

Накануне в интервью меня спросили: почему я помогала в организации похорон Эдуарда Лобова, проводили панихиду его памяти и сегодня провожу этот вечер. Потому что считаю это своим долгом. С Эдуардом Лобовым мы проходили по одному уголовному делу после президентских выборов 2010 года, Эдуард тогда отсидел в тюрьме четыре года. Когда он освободился в 2014 году, началась война в Украине, и практически сразу же бывший политзаключенный поехал на фронт. Эдуард был лауреатом премии «Хартии-97» «За личное мужество». Его жизнь, его борьба — с диктатурой в Беларуси, с российскими оккупантами в Украине — это подвиг длиною в жизнь. Это наша трагедия, это наша боль, это наша борьба.

Для участников вечера памяти записал видеообращение белорусский доброволец Денис «Волколак» Урбанович, который пять раз был ранен, но все равно вернулся на фронт.

Затем выступил советник-посланник посольства Украины в Польше Роман Шепеляк. Он отметил, что Эдуард Лобов отдал свою жизнь за европейское будущее украинского и белорусского народов:

— Украина ведет экзистенциальную войну не только за свою свободу, но и за свободы и права всех цивилизованных людей. Только благодаря храбрости наших защитников, международной помощи и поддержке иностранных добровольцев, удается сдерживать врага.

Эдуард был на стороне добра и свободы. Это человек, который на протяжении многих лет боролся с российской заразой. Еще в Беларуси он показал свою позицию против тоталитаризма. Я уверен, что скоро мы победим. И мы, украинцы и белорусы, будем жить в едином мирном европейском сообществе, а имена героев, которые отдали и отдают жизни в этой несправедливой войне, будут увековечены.

Роман Шепеляк

После показа фильма «Вечный бой Эдуарда Лобова, который снял телеканал «Белсат», прошла дискуссия с участием матери Эдуарда Марины Лобовой, режиссера фильма Ольги Вороновой, ксендза Вячеслава Борка и волонтера общественной организации «Евромайдан», известного журналиста Евгения Климакина. Модератором выступила Наталья Радина.

Марина Лобова рассказала, что ей помогает держаться после смерти сына:

— Сегодня моей целью является сохранение памяти об Эдике. За девять месяцев удалось кое-что сделать. Благодаря родным погибшего друга моего сына Богдана Стасюка и управлению 8-го полка, в котором ранее служил Эдик, он стал почетным гражданином города Хмельницкого. Также мой сын был награжден президентом Украины орденом «За мужество». Сейчас мы стараемся, чтобы Эдуард получил гражданство Украины, которое ему так и не дали при жизни. Надеюсь, это гражданство ему дадут посмертно.

Ценят ли в Украине жертвы белорусов? Разделяют ли белорусский народ и преступный режим Лукашенко? Украинский активист и журналист Евгений Климакин уверен, что у украинцев, действительно сражающихся за свободу, нет никаких претензий к белорусам:

— Можно ответить красиво, а можно по-честному. Не буду вас обманывать. Были неприятные ситуации, неприятное отношение, но по моим наблюдениям, оно исходило со стороны тех людей, которые ничего не делают для победы. А те люди, которые после 24 февраля 2022 года забыли, что такое отдых и что такое сон, — у них нет никаких претензий.

У них есть уважение к белорусским героям, которые не должны были ехать на войну. Не было никакого призыва, но они бросили все и начали свою личную борьбу со злом. Чувство справедливости и внутренний камертон не позволили им жить так, как они жили раньше.

Марина Лобова рассказала о проблемах, с которыми сталкиваются семьи погибших белорусских добровольцев:

— У меня такое ощущение, что в Украине не работает система. Я девять месяцев не могу собрать документы на своего сына. Звоню каждую неделю в штаб 72-й бригады, они говорят, что документы выслали, звоню в военкомат в Хмельницком — документов нет. И так уже месяц. Мне лично придется ехать и забирать эти документы.

Последняя ситуация — пропал банковский счет сына, куда перечислялись деньги во время его службы в бригаде. Моему нотариусу просто сказали, что банковского счета нет.

Мария Лобова подняла еще одну важную тему — семьи погибших граждан Беларуси и РФ не могут расчитывать на компенсацию со стороны Украины.

Марина Лобова

Наталья Радина рассказала, что накануне мероприятия была достигнута договоренность с заместителем посла Украины в Польше, что на этой неделе пройдет встреча, и украинские власти постараются помочь матери белорусского добровольца решить все вопросы.

Украинский активист Евгений Климакин согласился, что такие проблемы имеют место быть, но гражданское общество готово помогать их решать:

— Мне кажется, что проблема закоренела, против нее протестуют и сами украинцы. Проблема в безответственном отношении. Есть люди, для которых война «уже закончилась», для кого-то она и «не начиналась», а кто-то на ней откровенно зарабатывает. Однако мне дает веру в будущее то, что критическая масса людей выступает против этого «совка».

Мы, гражданское общество, берем на себя часть функций государства. Если есть какие-то сборы для семей белорусских добровольцев — мы готовы присоединиться.

Во время дискуссии Ольга Воронова призвала белорусских журналистов уделять больше внимания теме добровольцев:

— Мне очень приятно, что эти люди сегодня есть. Своей кровью они смывают то, что натворил Лукашенко.

Я себя постоянно виню в том, что не нашла времени поехать и поработать с живыми людьми. Не копаться в архивах, а показать, как эти люди говорили, думали. Хорошо, что есть архивы, но нужно знать белорусских добровольцев живыми. Считаю, что это большой пробел в нашей журналисткой работе. Нужно ехать, разговаривать с ними и помогать всем, чем мы можем.

Наталья Радина спросила ксендза Вячеслава Борка о том, с кем останемся мы, белорусы, когда на войне гибнут лучшие из нас. Священник считает, что жертва, которую приносят сегодня белорусские добровольцы, не напрасна:

— Гибнут не те, кто приспосабливается в своей жизни и «приземляется на четыре лапы». Гибнут те, кто думают не про себя, а про других, на линии огня закрывают своими телами пули, которые летят со стороны агрессоров в жертву. Гибнут не те, кто говорят, что «война — грязное дело». Погибают те, кто говорит, что «это мое дело». Если не я, то кто?

Эдуард Лобов не потому стал героем, что погиб в Украине. Он в Беларуси в свое время отсидел четыре года, еще тогда, когда многие не знали, какое зло они строят. Те, которые, вышли в 2020 году на улицы, когда сидел Эдик в тюрьме, строили эту систему.

Откуда взялся 2020 год? Почему люди пробудились? Потому что были такие герои, как Эдуард Лобов. Потому что гибли, потому что проливали кровь. Пока человек живет на этой земле — это нормально, сражаться за свободу. Потому что без свободы эта жизнь не имеет смысла.

Давайте объединимся на основании того, что для нас ценность — это Беларусь. Ценность — не только моя жизнь, зарплата, семья, но и Беларусь. Когда эта мысль будет в голове каждого политика, аналитика и гражданина, у нас все будет хорошо. Наши герои будут нас вдохновлять своими подвигами, показывать, что жизнь без свободы не имеет смысла, а мы достигнем того, к чему стремимся — построим новую Беларусь.

ксендз Вячеслав Борок

Дискуссия продолжилась в зале. Люди вставали и активно выступали.

Журналистка Любовь Лунева выразила мнение, что белорусским патриотам сегодня не стоит воевать в Украине:

— Можете закидать меня камнями, но я считаю, что стоит взять паузу, пусть в Украине заработают институты, пусть будут какие-то гарантии.

Мы можем говорить, что в Украине проблемы и так далее, но их 50 миллионов, а нас восемь. Нас и так раскидало по всему миру, а погибают лучшие. Половина «Молодого фронта», что же это такое? Сейчас эти люди погибают — и никакой благодарности.

Любовь Лунева

Украинская актриса, жена известного белорусского актера Игоря Сигова Валерия поблагодарила мать Эдуарда Лобова за подвиг ее сына:

— Если бы я могла выбирать, я не хотела бы жить во времена, когда гибнут герои, потому что это очень больно. У меня есть ответ на вопрос: «Где вы были восемь лет?» Я в последнее время об этом много думала. В то время, когда Эдуард пошел на фронт, я в Киеве закончила институт, начала работать в Херсоне редактором. В 2021 году вышла замуж в Минске. И в каждом из этих мест я была абсолютно счастлива благодаря вашему сыну. Потому что в Херсон не зашли, потому что в Киев не сунулись, потому что в Минске была надежда. Приходит ли временами отчаяние? Приходит. Задаешь ли себе вопрос про цену? Задаешь. Ответ однозначный — очень высокая. Идти ли на войну? Я не знаю. Это личный выбор каждого иностранца, в том числе — белорусов. Я бы не хотела, чтобы у нас кто-то воевал, но у нас нет выбора на сегодняшний день. Если ждать, пока заработают украинские институты, можно и не дождаться.

Я абсолютно искренне верю, что наступит день, когда мы будем благодарить друг друга за то, мы победили. Жыве Беларусь! Слава Украине!

Валерия Сигова

Многократная чемпионка мира и Европы по плаванию, обладательница трех олимпийских медалей Александра Герасименя призвала белорусов не ждать героев, а действовать самим:

— Знаете, мне сегодня очень отозвались слова отца Вячеслава о том, что много людей сейчас разочаровались, много людей, которые сейчас в депрессии и не знают, что делать. Я считаю, что разочарование — это хорошо. Если мы живем в иллюзиях, если мы живем в своем мире, тогда мы не видим, что происходит на самом деле. И когда мы открываем глаза — много у кого депрессия и появляется. Но депрессия приходит тогда, когда мы не знаем, что делать, когда мы не хотим брать ответственность за то, что мы можем сами сделать. Мы хотим, чтобы это сделал кто-то другой, чтобы это сделал какой-то герой, например.

И я считаю, что после 2020 года у белорусов сложилось такое впечатление, что нация проснулась, наконец это произошло. Думаю, что у нас только слегка открылись глаза. И сейчас идет борьба, и эта борьба у нас внутри. Это не только война в Украине, но и у каждого человека: или быть за свет, или быть за тьму.

Александра Герасименя

Близкий друг Эдуарда Лобова Андрей Тенюта призвал объединяться вокруг белорусской идеи, а не псевдолидеров:

— Белорусы, которые сейчас на фронте — все идейные, верят в Беларусь с единым государственным языком и в белорусскую Беларусь. После 2022 года, когда Россия скинула с себя все маски, уже стало видно, что есть «черное», а что есть «белое». Кто-то борется на фронте, кто-то отдает свою жизнь за Беларусь, а кто-то пишет двуязычную Конституцию. Кто-то получает контузии, кто-то становится инвалидом, а кто-то выдумывает службу, в которой даже нет белорусского языка (речь о службе для политзаключенных «Одно окно», разработанной офисом Тихановской — прим.).

Я считаю, что это просто плевок на могилы белорусов. Хотел высказать свою обеспокоенность этим всем и считаю, что надо всем призывать белорусов объединяться не вокруг «светы», «коли», «васи», а вокруг идеи, за которую борется наша элита.

Представитель движения «Вольная Беларусь» Павел Усов считает, что изменения в нашей стране будут, но важно использовать шанс:

— Давайте сделаем все, чтобы когда пришли перемены или возможность этих перемен, мы их не потратили зря. Чтобы мы построили ту страну, за которую сегодня погибают наши сыновья, наши братья, наши родители. Чтобы эта страна была достойна нас, а мы достойны этой страны. Потому что без такого ответственного пути, как строительство свободной, справедливой и правдивой Беларуси, в которой будут работать все институты, в которой не будут забывать героев, эти жертвы будут напрасными.

В конце дискуссии Наталья Радина спросила у ксендза Вячеслава Борка о приближающемся празднике «Дзяды». Как белорусам, разбросанным по всему миру, достойно отметить день памяти предков:

— Нужно просто помнить героев и идти вперед их дорогой. Мы точно дойдем до Беларуси, до победы. Но не дай Бог, чтобы на этой дороге взять паузу. В 1994 году паузу взяло белорусское общество. И герои погибали, люди отдавали свои жизни, на алтарь родины клали.

Вспоминая предков, давайте помнить эти примеры, которые нас вдохновляют.

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