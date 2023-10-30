Вячеслав Борок: Без свободы наша жизнь не имеет смысла 3 30.10.2023, 13:27

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Вячеслав Борок

Ксендз ответил на главные вопросы, которые сегодня волнуют белорусское общество.

В Варшаве 28 октября прошел вечер памяти добровольца Эдуарда Лобова и других белорусских воинов, погибших на войне в Украине. Около 100 человек собрались в Музее вольной Беларуси.

После показа фильма «Вечный бой Эдуарда Лобова, который снял телеканал «Белсат», прошла дискуссия с участием матери Эдуарда Марины Лобовой, режиссера фильма Ольги Вороновой, ксендза Вячеслава Борка и волонтера общественной организации «Евромайдан», известного журналиста Евгения Климакина. Модератором выступила Наталья Радина.

Во время дискуссии Вячеслав Борок затронул очень важные темы для белорусского общества. Почему люди вышли на улицы в 2020 году? Как остановить войну? За что сражаются белорусы в Украине? Как нам победить?

Сайт Charter97.org приводит выступление католического священника:

— Гибнут не те, кто приспосабливается в своей жизни и «приземляется на четыре лапы». Гибнут сильные, те, кто думает не только о себе, но и про других.

Гибнут те, кто на линии огня закрывают своими телами пули, которые летят со стороны агрессоров в жертву. Гибнут не те, кто говорят, что «война — грязное дело». Погибают те, кто говорит, что «это мое дело». Если не я, то кто? Кто изменит этот мир?

Эдуард Лобов не потому стал героем, что погиб в Украине. Он в Беларуси в свое время отсидел четыре года, еще тогда, когда многие не знали, какое зло они строят. Те, которые, вышли в 2020 году на улицы, когда сидел Эдик в тюрьме, строили эту систему, получали за это деньги. Вот тогда он стал героем, когда увидел наперед, что такое зло, начал с ним бороться.

Его соратник Змитер Дашкевич до сих пор сидит в тюрьме. За что? Потому что христианин по жизни, держится христианских принципов. Осудили один раз, потом дали еще один год. Почему? Потому что не поддался «понятиям режима». Потому что герой.

Герои гибнут, но герои — это как и христиане — семя. Благодаря тому, что проливается их кровь, рождается вера даже у тех людей, которые не верят в победу.

Откуда взялся 2020 год? Откуда вышли люди? Почему люди пробудились? Потому что были такие, как Эдуард Лобов, как Дашкевич, как другие. Потому что были герои, потому что гибли, потому что проливали кровь. Пока человек живет на этой земле — это нормально, сражаться за свободу. Потому что без свободы эта жизнь не имеет смысла. Поэтому и гибнут герои, чтобы мы жили.

Я не верю, что смерти героев напрасны. Я верю, что мы пробудимся, задумаемся. Сегодня очень много разочарования. С кем не поговоришь — у всех депрессия, все разочарованы. Мой ответ простой — читайте Библию. Я Библию до конца прочитал, знаю, что в конце все будет хорошо. Счастлив тот, кто сегодня стоит в этой борьбе на стороне добра.

Давайте объединимся на основании того, что для нас ценность — это Беларусь. Ценность — не только моя жизнь, зарплата, семья, но и Беларусь. Когда эта мысль будет в голове каждого политика, аналитика и гражданина, у нас все будет хорошо. Наши герои будут нас вдохновлять своими подвигами, показывать, что жизнь без свободы не имеет смысла, а мы достигнем того, к чему стремимся — построим новую Беларусь.

Однажды я сказал человеку, когда он спросил, что делать, я говорю: «На фронт едь». Тогда обвиняли меня некоторые братья по вере: «Как ты, ксендз, мог сказать: едь на фронт? А где же исполнение заповеди: не убий?» Видите, тот кто задает такие вопросы, когда война уже началась, когда пули уже летят — тем самым он пробует оправдать зло.

Но для человека верующего нет вопроса: «что делать», когда идет война. Войну надо остановить. Как остановить войну? Помолиться — это хорошо, надо молиться, попоститься — это хорошо, это очень важно. Но как остановить войну? Если хочешь остановить войну — надо остановить те пули, которые уже летят. А как ты их остановишь? Если ты не поедешь на линию огня — ты не остановишь пули, они прилетят в мирных граждан. Кто за это несет ответственность? Каждый из нас, кто знает о том, что пули уже летят.

Тот, кто сомневается, что делать, пусть задаст риторический вопрос таким людям, как святая Жанна д’Арк. А что делать, когда агрессор напал на твою страну, когда оккупировал ее? Вот святая Жанна д’Арк в XV столетии во Франции, будучи совсем молодой девушкой, она не задавала себе такой вопрос: что делать. Она проводила духовную жизнь на высочайшем уровне, но взяла меч в свои руки.

Например, благословенный Стефан Вышиньский, когда в Польше были военные события во время Второй Мировой войны — он пошел на войну, он был капелланом. Да, он будучи священником не брал автомат в руки, но он был на войне. Он не говорил, что война — это «грязное дело». Он был там, где был человек. Что делать? Воевать, как понимаете. Не прятаться, а остановить зло. Вот тогда и закончится война. Нет другого выхода. Для агрессора война всегда есть преступлением. Для того, кто есть жертва: Беларусь, Украина, война — это священный долг защищать свою страну. Беларусь оккупирована. А как еще защищать, не защитив Украину? Эдуард Лобов думал не только про Украины, про Беларусь думал. И все другие белорусы, которые там воюют. Это наши общие интересы сегодня. Таким образом мы боремся за нашу свободную Беларусь. Другого нам не дано.

Мы точно дойдем до Беларуси, до победы. Но не дай Бог, чтобы на этой дороге взять паузу. В 1994 году паузу взяло белорусское общество. И герои погибали, люди отдавали свои жизни, на алтарь родины клали.

Смерти не нужно бояться. Надо бояться взять паузу и прожить свою жизнь, не борясь за свободу.

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