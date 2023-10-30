Танки ЦАХАЛа вышли к окраине Газы и перерезали ключевую дорогу
- 30.10.2023, 13:47
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Идут бои.
Утром 30 октября израильские танки вошли на окраину города Газа и перерезали ключевую дорогу с севера на юг территории. Об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на палестинские источники.
По данным источников, израильские танки вошли в сторону улицы Салах ад-Дин в центре провинции Газа, на расстоянии около 3 км от ограждения Газы. Сообщалось о тяжелых столкновениях в этом районе.
Агентство Associated Press сообщило, что получило видео, на котором видно, как израильский танк и бульдозер в центре Газа блокируют главную автомагистраль с севера на юг территории.
Представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари ответил на запрос, что Израиль расширил свои операции, но не стал комментировать конкретные действия.