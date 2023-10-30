ООН создала совет, регулирующий развитие искусственного интеллекта 9 30.10.2023, 19:03

Инициатива будет решать вопрос о необходимости создания международных стандартов для этой технологии.

Организация Объединенных Наций положила начало созданию консультативного совета по международному регулированию искусственного интеллекта. Об этом говорится на сайте ООН.

Совет уже насчитывает 39 представителей правительственных органов, научных групп и бизнеса, включая чиновников известных компаний, таких как Google и OpenAI. Ожидается, что эта инициатива будет решать вопрос о необходимости создания международных стандартов для этой технологии.

Основной задачей нового совета является развитие консенсуса по рискам, связанным с ИИ, а также содействие его использованию в интересах устойчивого развития и укрепления международного сотрудничества. Отметим, что ООН рассматривает эту технологию преимущественно в положительном свете. Организация видит в ИИ возможность решения глобальных проблем и оказания помощи развивающимся странам.

Пока остается невыясненным, как именно рекомендации, разработанные советом ООН, будут согласованы с другими инициативами в области регулирования ИИ. Известно, что совет намерен подготовить предложения, обсуждаемые на саммите ООН в 2024 году, где будут обсуждаться ключевые вопросы развития и регулирования ИИ.

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