В Венеции автобус с иностранными туристами упал с высоты около 30 метров и загорелся 1 4.10.2023, 8:19

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Погибли более 20 человек.

По меньшей мере 21 человек погиб, еще 15 получили травмы в результате аварии в районе Местре итальянской Венеции, пишет газета la Repubblica.

Происшествие случилось вечером 3 октября. Сообщается, что автобус, ехавший из Венеции в Маргеру, пробил ограждение путепровода, рухнул с высоты около 30 метров и загорелся.

Издание Correre della Sera уточнило, что автобус был арендован кемпингом в Маргере для своих гостей, вероятно, иностранных туристов. Он перевозил около сорока человек.

Vi sarebbero per ora almeno due morti accertati e una quarantina di feriti nell'incidente del pullman precipitato da un cavalcavia a Mestre. Il tragico bilancio sembra essere destinato a salire Le prime foto tratte da fermi immagini del Tg1 e Tg2 Rai https://t.co/cUObC24Hyf pic.twitter.com/F4AsbA5maJ — Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) October 3, 2023

По данным властей, в результате происшествия погиб по меньшей мере 21 человек, среди которых трое детей, еще 15 человек получили травмы различной степени тяжести.

Итальянский министр внутренних дел Маттео Пиантедози рассказал, что автобус работал на метане, поэтому огонь моментально охватил транспортное средство.

Мэр Венеции Луиджи Бруньяро подтвердил изданию RaiNews, что в автобусе находились иностранные туристы.

«Вроде, это обычный автобус, но на нем возили туристов до кемпинга. Кажется, на борту было много иностранцев, в том числе детей. Мы нашли какие-то украинские документы. Сейчас извлекают последние тела», — сказал он и добавил, что некоторых удалось спасти.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони выразила глубочайшие соболезнования, а также сочувствие всего правительства в связи с аварией в Местре.

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