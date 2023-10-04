Взрыв в Красноярске: на территории алюминиевого завода вспыхнул мощный пожар 6 4.10.2023, 8:37

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Предприятие производит 27% российского алюминия.

Ранним утром 4 октября в российском Красноярске раздался взрыв. На территории алюминиевого завода вспыхнул пожар.

В небо взвился столб черного дыма. Соответствующее видео опубликовали российские Telegram-каналы.

Отмечается, что, согласно данным МЧС, на территории завода вспыхнул трансформатор. Площадь пожара составила 50 кв. метров.

Красноярский алюминиевый завод (КрАЗ) – второй крупнейший алюминиевый завод в мире. Он производит 27% всего производимого в России алюминия и 1,6 % мирового производства. Входит в состав крупнейшей в мире алюминиевой компании «Русал».

Напомним, также этой ночью взрывы в России прогремели на Белгородщине и в Брянске.

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