Паника в Токмаке: оккупанты начали эвакуацию «органов власти» и своих семей 4.10.2023, 9:57

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Стало известно о массовом бегстве россиян.

Российские захватчики во временно оккупированном Токмаке в Запорожье начали активно осуществлять эвакуацию. Вывозят «органы власти», свои семьи, учреждения «образования», а также устроили «исходящие» «админучреждениям» и магазинам.

Об этом сообщил в Telegram городской голова Мелитополя Иван Федоров. Он отметил, что, несмотря на все успокаивающие заявления оккупантов, паника все-таки есть, и россияне начали подготовку к горячей осени.

«Паники нет», но паника есть», – констатировал мэр, добавив, что «к чему бы ни готовились, но врагу точно нехорошо».

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