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Мошенники придумали новую схему развода белорусов

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  • 4.10.2023, 10:00
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Мошенники придумали новую схему развода белорусов

Будьте бдительны.

В Октябрьское РУВД Гродно обратилась женщина, которая рассказала, что на днях ей позвонили сотрудники банка. Они поинтересовались, какая сумма денег находится у нее на руках.

После ответа «1000 рублей» «сотрудники банка» стали убеждать женщину, что она нарушает закон. Якобы на руках можно держать не более 500 рублей, сообщает пресс-служба МВД.

Женщина отправилась в банк, чтобы перевести деньги на указанный счет. Однако реальная сотрудница банка убедила, что женщине звонили мошенники и никакие деньги переводить не надо.

Милиция просит людей быть бдительными, отмечает, что злоумышленники не стоят на месте, а каждый день придумывают все новые способы обмана.

Также в милиции напоминают, что реальные сотрудники банка никогда не будут узнавать информацию о платежных картах, а тем более требовать перевести деньги на какие-либо счета.

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