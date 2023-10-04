Свитан рассказал, как закончит Путин 2 4.10.2023, 10:38

3,764

Роман Свитан

Глава Кремля – серьезный свидетель для российских элит.

Военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан считает, что российского диктатора Владимира Путина не ждет ни спокойная старость, ни достаток, ни суд в Гааге. Скорее всего он умрет от «удара табакеркой».

По словам эксперта, сама российская система власти не допустит суда, так как нынешний хозяин Кремля – серьезный свидетель всех преступлений, которые совершил «коллективный Путин» (от Ковальчуков до Роттенбергов и Абрамовичей).

«Они не позволят ему попасть к следователям в Гааге, поскольку речь идет о десятках и сотнях миллиардов долларов, которых они могут лишиться. Потому, скорее всего, будет что-то типа табакерки, «Новичка» или просто Путин утром проснется, пойдет на работу, забудет, как дышать, и умрет, так тоже бывает с людьми, которым уже идет восьмой десяток лет. Путин закончит, как Сталин примерно, в луже собственной мочи после остановившегося по каким-то причинам сердца», - сказал Свитан во время чата на «Главреде».

Смерть Путина

Российский правозащитник, член правления Международного общества «Мемориал» Сергей Кривенко считает, что российский диктатор Владимир Путин так просто не отойдет от власти в стране-агрессоре России. В первую очередь, ему просто некуда идти, ведь он не только сам стал военным преступником, но и свое окружение «замазал» в этих преступлениях. Теперь, вероятнее всего, надо ждать или смерти Путина, или каких-то чрезвычайных ситуаций, вследствие которых он «слетел бы с трона».

В России формируются политические группировки, которые будут бороться за власть в РФ после смерти диктатора Владимира Путина, заявил известный телеведущий Савик Шустер.

Писатель Сергей Жирнов предположил, что в случае смерти или физического устранения российского диктатора будет запущен механизм ликвидации двойников Владимира Путина.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».