Платят ли родственникам за товары и услуги: правила этикета 1 4.10.2023, 10:42

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Вопрос денег – один из самых болезненных для всех людей.

Деньги – одна из самых чувствительных тем, которой эксперты по этикету советуют избегать, когда вы разговариваете с незнакомцами. Однако взаимодействовать с деньгами нам приходится каждый день, порой попадая в довольно деликатные ситуации.

К счастью, соблюдение правил этикета позволяет избежать конфликтов и недоразумений, связанных с финансами. «Обозреватель» рассказывает об основных таких правилах.

Не обсуждайте не только доходы, но и расходы

Просто возьмите за жесткое правило постулат, что финансовое положение других людей никоим образом вас не касается. А значит, не стоит спрашивать других не только о размере дохода, но и о расходах. Не бросайтесь интересоваться ценой каких-либо вещей или покупок – человек при желании сам вам расскажет. Особенно это невежливо, когда вы общаетесь с малознакомыми. Впрочем, это правило действует в обе стороны – свои расходы тоже держите в секрете, как бы вам ни хотелось похвастаться тем, что вы смогли себе позволить что-то действительно дорогое. Вы также имеете право не отвечать на вопросы о своих покупках.

Рассчитывайтесь за все даже с родственниками

Насколько бы близки вам ни были люди, от которых вам нужна какая-то услуга, консультация или товар, они также вкладывают в них свое время, силы и профессионализм. А значит, их труд должен быть достойно оплачен. Поэтому не рассчитывайте ни на бесплатные услуги, ни на скидки. Постарайтесь также не просить о понижении цены из-за вашей близости друг к другу. Как правило, родственники или друзья сами его предлагают. В таком случае примите это с благодарностью.

Учитывайте финансовое положение, когда составляете общие планы

Выбраться с друзьями на ужин или отправиться в совместный отпуск может звучать как очень хорошая идея. Но учитывайте при этом, что вы и ваши близкие, скорее всего, имеете разный размер дохода и можете себе позволить разные развлечения. Поэтому обсудите несколько вариантов и остановитесь на том, который устроит всех. Как бы вам ни хотелось отвести приятелей в свой любимый ресторан, для них ужин там может быть не по карману из-за того, что они делают ремонт в новой квартире, недавно стали родителями или кто-то из них потерял работу. В совместном досуге на первое место ставьте общение, а не класс места, где этот досуг проводите.

Не давайте финансовых советов, особенно непрошеных

Как мы уже говорили выше, тема денег очень щепетильна и может затрагивать эмоциональные триггеры человека. Поэтому любые финансовые советы, о которых не просили, могут звучать как упрек или наставление, даже если вы даете их из наилучших соображений. Человек, скорее всего, прекрасно понимает, что ему неплохо было бы сменить работу или повысить цены на свои услуги – ничего нового вы ему не скажете. А огорчить можете очень сильно. Поэтому делитесь своим мнением, только если вас об этом попросят. И даже в таком случае не настаивайте на собственной правоте.

Не жалуйтесь на свое финансовое положение

Вы практически никогда не знаете, через какие испытания проходит человек напротив вас. Возможно, его жизненная ситуация настолько катастрофична, что ваши неприятности не идут ни в какое сравнение. Поэтому любые жалобы, особенно финансовые, оставьте для ближайших друзей или родственников, с которыми вы можете поделиться чем угодно. И помните, вы тоже не обязаны выслушивать рассказы о чужих проблемах и имеете полное право отстаивать свои границы.

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