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«Гавр» сделал свое дело

  • Сергей Романов, planeta.press
  • 4.10.2023, 10:55
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«Гавр» сделал свое дело

Россияне будут дезертировать еще чаще.

Они тоже хотят жить. И неважно кто: обычный «чмобик» или высококвалифицированный пилот. Способов сдаться – великое множество. Буквально рамки цивилизованное мира. Даже если для того, чтобы не погибнуть в Украине, нужно сдаться американцам в Объединенных Арабских Эмиратах. К принятию правильного решения летчика Гавриченко с позывным «Гавр» склонил сокурсник, который сейчас проживает в Штатах и никакого отношения к российский авиации ныне не имеющий. Поскольку отказался исполнять преступные приказы отказался в самом начале российского вторжения в Украину. А вот сокурсники – это такая публика, среди которых, как известно, бывших не бывает.

ФСБ в этот раз уровень угрозы оценила правильно, но уже постфактум. По месту службы Гавриченко тут же начались проверки, а то ведь найдутся и другие желающие получить билет в новую жизнь, в которой больше не будет места военным преступлениям.

По выявлению потенциальных дезертиров работают. И не важно, что объект проворонили и тот находится в руках американских «коллег». И те от сдавшегося в плен получают куда более ценную информацию, которая может быть использована и Украиной, и ее многочисленными союзниками.

Трудно, конечно же, залезть в голову ко всем тем, кто сдается в руки Украины и других стран коллективного Запада… Да, на выходе все они делают правильный выбор, однако спектр причин – самый разный.

Для кого-то это – банальная трусость, а для кого-то – благородное осознание преступности развязанной Россией войны и искренней в ней раскаяние. Но это тоже не все. Многие из тех, кто решает сдаться, выполняли приказы тех, кто шлет их на войну, долгое время.

А поэтому корень их поступков лучше искать в банальном прагматизме.

Силы обороны Украины регулярно «минусуют» новейшую российскую авиационную и не только технику. Устойчивая тенденция началась и продолжается еще с прошлого года. И с усилением украинской противовоздушной обороны для самолетов и вертолетов оккупантов будет только хуже. Тем более, доля авиационного компонента в войне будет только возрастать. Особенно, когда украинские защитники получат на поле боя истребители F-16. Вот тогда-то и начнется еще более массовая сдача в плен среди высококвалифицированной прослойки российской армии. Это, добавим, при всегдашнем дефиците пилотов в российской армии в принципе.

На милость украинских победителей будут рассчитывать и представители «пушечного мяса», которых российские командиры гонят на украинские позиции с ржавыми автоматами. В итоге, шанс на новую жизнь ожидает представителей всех родов войск в российской армии.

Особенно, учитывая гуманность западного общества и те условия, которые там могут предложить по чисто экономическим причинам.

А тех, кто не сможет или не захочет сдаться, сдадут свои же товарищи поумнее или похитрее. Другое дело, что каждый новый войны не только увеличивает шансы оккупанта погибнуть, но и утяжеляет его степень вины перед встречей с неминуемым наказанием. Но тут для захватчика все просто. Будь как «Гавр». Он сделал свое дело. И может он теперь пожить.

Сергей Романов, planeta.press

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