Бредовые фантазии Симоньян: решится ли Россия на сценарий пропагандистки

Бредовые фантазии Симоньян: решится ли Россия на сценарий пропагандистки3
- 4.10.2023, 11:36
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Военный эксперт оценил вероятность ядерного удара над Сибирью.
Российская пропагандистка Маргарита Симоньян предложила радикальный шаг. Россия, вместо того, чтобы «бить по Вашингтону», может совершить термоядерный взрыв «где-то над Сибирью». И единственным серьезным последствием его якобы станет выведение из строя всей радиоэлектроники, спутников и телефонов.
Военный эксперт Сергей Грабский рассказал «24 каналу», что Россия ни разу не проводила испытания ядерных боеприпасов. Более того, Кремль даже не представляет, какое ядерное оружие он имеет, и на что это оружие способно.
Специфический вид боеприпасов
В этом смысле серьезно рассматривать «мнение» Симоньян – бессмысленно.
«К тому же термоядерная бомба – это специфический вид боеприпасов, поэтому даже не рассматриваю потенциально возможности ее использования», – отметил военный эксперт.
Кроме того, за последние 50 лет мир создал такую уникальную и высокоэффективную систему мониторинга и контроля за всеми ядерными объектами, что исключает возможность даже мысли о том, что такое оружие может быть использовано.
Россия после распада СССР не проводила никаких ядерных испытаний. Последнее же испытание в советское время состоялось в октябре 1990 года на полигоне Новая земля – на архипелаге в Северном Ледовитом океане.
А Государственный департамент США сообщает, что никаких изменений в эксплуатации ядерных объектов не зафиксировано. И это, по мнению военного эксперта, должно нас всех успокаивать.
«А такие лихорадочные мысли Симоньян могут быть связаны с ее желанием привлечь к себе внимание. Она не понимает, о чем говорит и что такое ядерное оружие. И не только само оружие, а весь комплекс действий, связанный с этим», – подчеркнул Сергей Грабский.