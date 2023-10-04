Бредовые фантазии Симоньян: решится ли Россия на сценарий пропагандистки 3 4.10.2023, 11:36

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Военный эксперт оценил вероятность ядерного удара над Сибирью.

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян предложила радикальный шаг. Россия, вместо того, чтобы «бить по Вашингтону», может совершить термоядерный взрыв «где-то над Сибирью». И единственным серьезным последствием его якобы станет выведение из строя всей радиоэлектроники, спутников и телефонов.

Военный эксперт Сергей Грабский рассказал «24 каналу», что Россия ни разу не проводила испытания ядерных боеприпасов. Более того, Кремль даже не представляет, какое ядерное оружие он имеет, и на что это оружие способно.

Специфический вид боеприпасов

В этом смысле серьезно рассматривать «мнение» Симоньян – бессмысленно.

«К тому же термоядерная бомба – это специфический вид боеприпасов, поэтому даже не рассматриваю потенциально возможности ее использования», – отметил военный эксперт.

Кроме того, за последние 50 лет мир создал такую уникальную и высокоэффективную систему мониторинга и контроля за всеми ядерными объектами, что исключает возможность даже мысли о том, что такое оружие может быть использовано.

Россия после распада СССР не проводила никаких ядерных испытаний. Последнее же испытание в советское время состоялось в октябре 1990 года на полигоне Новая земля – на архипелаге в Северном Ледовитом океане.

А Государственный департамент США сообщает, что никаких изменений в эксплуатации ядерных объектов не зафиксировано. И это, по мнению военного эксперта, должно нас всех успокаивать.

«А такие лихорадочные мысли Симоньян могут быть связаны с ее желанием привлечь к себе внимание. Она не понимает, о чем говорит и что такое ядерное оружие. И не только само оружие, а весь комплекс действий, связанный с этим», – подчеркнул Сергей Грабский.

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