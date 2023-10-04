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Бредовые фантазии Симоньян: решится ли Россия на сценарий пропагандистки

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  • 4.10.2023, 11:36
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Бредовые фантазии Симоньян: решится ли Россия на сценарий пропагандистки

Военный эксперт оценил вероятность ядерного удара над Сибирью.

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян предложила радикальный шаг. Россия, вместо того, чтобы «бить по Вашингтону», может совершить термоядерный взрыв «где-то над Сибирью». И единственным серьезным последствием его якобы станет выведение из строя всей радиоэлектроники, спутников и телефонов.

Военный эксперт Сергей Грабский рассказал «24 каналу», что Россия ни разу не проводила испытания ядерных боеприпасов. Более того, Кремль даже не представляет, какое ядерное оружие он имеет, и на что это оружие способно.

Специфический вид боеприпасов

В этом смысле серьезно рассматривать «мнение» Симоньян – бессмысленно.

«К тому же термоядерная бомба – это специфический вид боеприпасов, поэтому даже не рассматриваю потенциально возможности ее использования», – отметил военный эксперт.

Кроме того, за последние 50 лет мир создал такую уникальную и высокоэффективную систему мониторинга и контроля за всеми ядерными объектами, что исключает возможность даже мысли о том, что такое оружие может быть использовано.

Россия после распада СССР не проводила никаких ядерных испытаний. Последнее же испытание в советское время состоялось в октябре 1990 года на полигоне Новая земля – на архипелаге в Северном Ледовитом океане.

А Государственный департамент США сообщает, что никаких изменений в эксплуатации ядерных объектов не зафиксировано. И это, по мнению военного эксперта, должно нас всех успокаивать.

«А такие лихорадочные мысли Симоньян могут быть связаны с ее желанием привлечь к себе внимание. Она не понимает, о чем говорит и что такое ядерное оружие. И не только само оружие, а весь комплекс действий, связанный с этим», – подчеркнул Сергей Грабский.

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