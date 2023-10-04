«Стоять в очереди по 20-30 часов? После этого ничего не хочется» 1 4.10.2023, 12:14

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Литовцы рассказали, почему перестали ездить в Беларусь.

Сотрудники таможни на КПП «Лаворишкес» (с белорусской стороны — КПП «Котловка») рассказали, почему литовцы стали в разы реже ездить за продуктами в Беларусь, а также за чем на шоппинг катаются в Вильнюс белорусы.

Как рассказали сотрудники таможни литовскому изданию LRT.lt, литовцы сегодня ездят в Беларусь по разным причинам — за покупками, за медицинскими услугами, навестить могилы родственников. Однако, после закрытия двух КПП на границе в августе и распределения потоков на оставшиеся четыре КПП количество желающих съездить на шоппинг в соседнюю Беларусь заметно сократилось — справиться за один день из-за очередей теперь получается далеко не всегда.

Так, житель одной из приграничных литовских деревень рассказал, что раньше с удовольствием закупался продуктами в Беларуси. По его словам, там продукция (сигареты, водка, крупы) «качественная и очень дешевая».

«Но стоять в очереди по 20-30 часов? После этого ничего не хочется», — отметил мужчина, рассказав, что теперь закупается в столичном Вильнюсе.

В свою очередь жительница вильнюсского района Пилайте рассказала, что раньше поездки были «более спокойными», и, разумеется, занимали меньше времени — справиться можно было за день.

Что везут из Литвы белорусы?

По словам Ромуальдаса Шяучюнаса, начальника Лаворишкского дорожного поста Вильнюсской территориальной таможни, ежедневно через КПП в Беларусь проезжает порядка 250 автомобилей — как с литовскими, так и с белорусскими номерами.

Водитель рейсового автобуса, курсирующего между Минском и Вильнюсом, в свою очередь, рассказал о весьма неожиданных товарах, которые везут из Литвы белорусы — дорогую технику, такую как телевизоры. Он предположил, что там цены на эти товары ниже, чем в Беларуси.

Напомним, ранее Служба охраны госграницы Литвы сообщила, что закрытие двух КПП на границе с Беларусью с 18 августа значительно не повлияло на поток белорусов в страну, а вот литовцы стали значительно реже ездить в Беларусь: за месяц количество путешествующих литовцев сократилось вдвое.

По словам литовского экономиста Александра Изгородина, белорусская экономика «отстала» от литовской и для белорусов покупки в соседней стране стали не по карману.

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