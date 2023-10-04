закрыть
4 октября 2023, среда, 13:50
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Лукашисты устроили очередной показательный суд в школе

20
  • 4.10.2023, 12:30
  • 7,912
Лукашисты устроили очередной показательный суд в школе

На выездное заседание согнали школьников.

В барановичской школе устроили показательный суд над женщиной, которая украла мобильник. Выездное заседание суда, куда собрали школьников, состоялось в школе номер девять.

На открытом судебном заседании рассматривалось уголовное дело по факту хищения (ч. 1 ст.(Ст. 205 УК). На скамье подсудимых была жительница Клецкого района, которую обвиняли в краже мобильного телефона у своего знакомого, сообщает издание bar24.by.

Как отметили на суде, женщина два года нигде не работает, живет за счет средств матери. Она свою вину признала полностью. В результате ей назначили 300 часов общественных работ.

В школе на заседании суда присутствовали ученики, сообщает управление по образованию Барановичского горисполкома.

«Участие школьников в открытом судебном заседании будет способствовать формированию у детей твердой установки на законопослушный образ жизни», — сообщили чиновники образования.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Путина внезапно подкосило
Путина внезапно подкосило Леонид Невзлин
Все равно догонят
Все равно догонят Ирина Халип
Только лапти будут шаркать
Только лапти будут шаркать Александр Невзоров
Штаб, уходящий за российским кораблем
Штаб, уходящий за российским кораблем Владимир Халип