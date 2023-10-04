Лукашисты устроили очередной показательный суд в школе

Лукашисты устроили очередной показательный суд в школе20
- 4.10.2023, 12:30
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На выездное заседание согнали школьников.
В барановичской школе устроили показательный суд над женщиной, которая украла мобильник. Выездное заседание суда, куда собрали школьников, состоялось в школе номер девять.
На открытом судебном заседании рассматривалось уголовное дело по факту хищения (ч. 1 ст.(Ст. 205 УК). На скамье подсудимых была жительница Клецкого района, которую обвиняли в краже мобильного телефона у своего знакомого, сообщает издание bar24.by.
Как отметили на суде, женщина два года нигде не работает, живет за счет средств матери. Она свою вину признала полностью. В результате ей назначили 300 часов общественных работ.
В школе на заседании суда присутствовали ученики, сообщает управление по образованию Барановичского горисполкома.
«Участие школьников в открытом судебном заседании будет способствовать формированию у детей твердой установки на законопослушный образ жизни», — сообщили чиновники образования.