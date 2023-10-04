Лукашисты устроили очередной показательный суд в школе 20 4.10.2023, 12:30

7,912

На выездное заседание согнали школьников.

В барановичской школе устроили показательный суд над женщиной, которая украла мобильник. Выездное заседание суда, куда собрали школьников, состоялось в школе номер девять.

На открытом судебном заседании рассматривалось уголовное дело по факту хищения (ч. 1 ст.(Ст. 205 УК). На скамье подсудимых была жительница Клецкого района, которую обвиняли в краже мобильного телефона у своего знакомого, сообщает издание bar24.by.

Как отметили на суде, женщина два года нигде не работает, живет за счет средств матери. Она свою вину признала полностью. В результате ей назначили 300 часов общественных работ.

В школе на заседании суда присутствовали ученики, сообщает управление по образованию Барановичского горисполкома.

«Участие школьников в открытом судебном заседании будет способствовать формированию у детей твердой установки на законопослушный образ жизни», — сообщили чиновники образования.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».