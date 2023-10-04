Запорожская АЭС на грани аварии: оккупанты критично разогрели четвертый энергоблок 3 4.10.2023, 12:39

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Украинский «Энергоатом» предупредил о возможности радиационной катастрофы.

Российские оккупанты на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) вывели 4-й энергоблок из состояния «холодного останова» и перевели его в состояние «горячего останова», что запрещено требованиями эксплуатации, так как такие действия могут спровоцировать аварию.

Зато энергоблок №6 выводят из «горячего» состояния в «холодный», сообщает пресс-служба НАЭК «Энергоатом» .

Так, в соответствии с требованиями лицензий Госатомрегулирования по эксплуатации энергоблоков ЗАЭС, все энергоблоки станции должны находиться исключительно в «холодном останове». Перевод энергоблоков в более опасный «горячий останов» - запрещен.

«Несоблюдение требований лицензий Госатомрегулирования ведет к неизбежной деградации оборудования и систем станции, важных для безопасности. Это может привести не только к увеличению случаев количества отказов оборудования, но и спровоцировать возникновение радиационной аварии», - заявил президент НАЭК «Энергоатом» Петр Котин.

Ситуация на ЗАЭС

С марта 2022 года Запорожская АЭС находится под российской оккупацией. С тех пор она постоянно находится в шаге от катастрофы.

Кроме того, россияне превратили ЗАЭС в военную базу. На площадке атомного объекта находятся российская техника и военные. А периметр вокруг станции заминирован.

В августе стало известно, что в результате вывода 4-го энергоблока Запорожской АЭС в состояние «горячего останова», вопреки условиям лицензии и требованиям «Энергоатома», произошел инцидент с утечкой воды из первого контура реактора во второй, из-за чего его срочно перевели в холодное состояние.

Зато оккупанты начали разогревать 6-й энергоблок Запорожской АЭС.

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