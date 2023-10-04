СБУ разгромила возле Белгорода российскую ПВО «Триумф» за $1,2 миллиарда 5 4.10.2023, 12:56

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иллюстративное фото

Комплекс был уничтожен во время атаки дронов.

Дроны Службы безопасности Украины этой ночью поразили российский «Триумф» вблизи Белгорода. Стоимость такого комплекса ПВО составляет 1,2 млрд. долларов.

Об этом РБК-Украина рассказали источники в СБУ.

По данным источников, этой ночью дроны СБУ атаковали стратегический комплекс ПВО С-400 «Триумф» вблизи российского Белгорода. Цена такого комплекса - 1,2 млрд долларов.

Также на обнародованных россиянами в сети видео можно услышать около 20 взрывов в месте расположения «Триумфа» и его РЛС.

Источники сообщили, что в настоящее время в соседних населенных пунктах исчез свет.

Таким образом, это уже второй комплекс «Триумф», который СБУ поразила за последний месяц. Первый был поражен в Евпатории 14 сентября.

«После таких «триумфальных бавовн» в СБУ советуют россиянам подумать над новым названием для этого комплекса», - добавил источник.

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