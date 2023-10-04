СБУ разгромила возле Белгорода российскую ПВО «Триумф» за $1,2 миллиарда

СБУ разгромила возле Белгорода российскую ПВО «Триумф» за $1,2 миллиарда5
- 4.10.2023, 12:56
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Комплекс был уничтожен во время атаки дронов.
Дроны Службы безопасности Украины этой ночью поразили российский «Триумф» вблизи Белгорода. Стоимость такого комплекса ПВО составляет 1,2 млрд. долларов.
Об этом РБК-Украина рассказали источники в СБУ.
По данным источников, этой ночью дроны СБУ атаковали стратегический комплекс ПВО С-400 «Триумф» вблизи российского Белгорода. Цена такого комплекса - 1,2 млрд долларов.
Также на обнародованных россиянами в сети видео можно услышать около 20 взрывов в месте расположения «Триумфа» и его РЛС.
Источники сообщили, что в настоящее время в соседних населенных пунктах исчез свет.
Таким образом, это уже второй комплекс «Триумф», который СБУ поразила за последний месяц. Первый был поражен в Евпатории 14 сентября.
«После таких «триумфальных бавовн» в СБУ советуют россиянам подумать над новым названием для этого комплекса», - добавил источник.