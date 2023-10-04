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«Не вижу особого смысла переплачивать за что-то в Минске»

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  • 4.10.2023, 13:50
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«Не вижу особого смысла переплачивать за что-то в Минске»

Где и как покупают одежду белорусы.

Белорусы разных возрастов рассказали citydog.io, где они чаще всего покупают одежду. Среди фаворитов – Wildberries, Ждановичи и Lamoda.

«Раньше часто приходил в начале завоза, выбирал что-нибудь, а потом прятал среди другой одежды»

– Я уже давно обновляю свой гардероб в секонд-хендах. Во-первых, это дешево. Во-вторых, мне нравится сам процесс поиска: чувствую себя охотником или искателем сокровищ, когда мне удается достать что-то уникальное среди старого хлама. Я давно собрал свой базовый гардероб, поэтому сейчас покупаю какие-то интересные вещицы.

Из любимых секов – «Мода Макс» и Ждановичи. В первом магазине вещи на развес, а стоимость за килограмм меняется в зависимости от дня недели. Раньше часто приходил туда в начале завоза, выбирал что-нибудь, а потом прятал среди другой одежды. Возвращался за ней уже через несколько дней, когда цена станет ниже. Знаю, что так делают многие.

Секонд в Ждановичах нравится своей атмосферой. Нравится, что там все зависит только от твоей внимательности и насмотренности: заметишь ты что-то классное или нет. Да, и возможность поторговаться тоже привлекает. Словно ты находишься не в Минске, а на каком-то восточном базаре. Выкрики продавцов усиливают это ощущение.

Иногда приходим на Ждановичи с друзьями просто так, в качестве развлечения. Нам нравится примерять смешные наряды, которые мы бы в жизни не примерили в обычных магазинах. Для нас это добрая традиция – приехать туда в субботу и покопаться в кучах одежды, параллельно обсуждая то, как прошла рабочая неделя.

Белье и обувь покупаю только новые. Правда, недавно сделал исключение и взял себе за 30 рублей крутые ботинки у какого-то милого дедушки на барахолке «Поле чудес», тоже на Ждановичах.

«Кажется, если куплю что-то у них, то мои деньги пойдут на поддержку войны в Украине»

– Белорусские бренды я открыла для себя только год назад. До этого из отечественного знала только ZNWR, куда сейчас не могу ходить. На восприятие бренда сильно повлияла история о том, что они помогали собирать вещи для мобилизованных россиян. Кажется, если куплю что-то у них, то мои деньги пойдут на поддержку войны в Украине.

Из любимых белорусских марок одежды сейчас The Suitter, Mostwanted и LSD. У всех них мне нравятся и соцсети, и сама одежда. Качество однозначно выше, чем в массмаркете, да и фасоны вещей интереснее.

Обычно что-то из одежды покупаю каждый месяц. А вот количество вещей будет зависеть от нужды или сезона. Могу купить одни брюки, просто потому что они мне понравились. Если погода меняется, то могу обновить гардероб и взять сразу несколько позиций.

Из минусов – шопинг в локальных брендах бьет по кошельку. Однако я лучше куплю одну качественную вещь, которая прослужит мне дольше, чем пять кофточек из Zara.

Заметила еще, что моя уверенность зависит от того, как я выгляжу. Если я понимаю, что на мне надета дорогая и хорошо сшитая вещь, то я чувствую себя гораздо привлекательнее. Все это работает на позиционирование. За это я готова доплачивать.

«Тогда моя лояльность к этой платформе упала до земли»

– Lamoda для меня – это полулюкс среди онлайн-магазинов. Если сравнивать Lamoda и Wildberries, то сразу понятно, за что ты переплачиваешь первому сервису. Там гарантированы и качество вещей, и хорошее отношение к клиенту. Иногда если один и тот же бренд есть сразу на обеих площадках, то стоит он одинаково.

Нравится в Lamoda то, что там много качественных марок одежды, которым я доверяю. На Wildberries гораздо больше неизвестных и дешевых брендов. При заказе там часто получаешь топы в тональнике, разорванные пакеты, несоответствие описанию и прочие сюрпризы. На мой взгляд, лучше заплатить немного больше, но не сталкиваться с подобным.

Не нравится еще и то, что Wildberries ввел платный отказ без предупреждения. Один раз я заказывала там вещи, и они не подошли, а потом выяснилось, что у меня списали 30 рублей за отказные товары. Тогда моя лояльность к этой платформе упала до земли.

Шопинг устраиваю чаще по необходимости, раз в месяц или два. Перед заказом часто люблю забить пару раз вещь, которую ищу, в Instagram и смотреть таргетированную рекламу белорусских брендов в сторис. Если попадается что-то интересное, то покупаю там, а не на Lamoda.

«Юбка уже сразу была какой-то поношенной, а блуза была с пятном»

– Я воспринимаю шопинг как терапию и антистресс. Мне нравится прогуляться по торговому центру, зайти во все магазины, потрогать вещи и сразу их примерить. Часто после работы могу заглянуть куда-нибудь без конкретного желания что-либо купить. Выбираю для этих целей «Титан» или «Галерею»: один ТЦ находится недалеко от дома, второй – близко к офису.

Несмотря на мою любовь к прогулкам по магазинам, в последнее время я стала все чаще заказывать вещи с Lamoda. Поняла, что у меня уже не так много времени, чтобы разгуливать по офлайн-магазинам, а вещь онлайн я могу выбрать и во время рабочего перерыва. Быстро и удобно.

Пару раз пробовала заказывать вещи с Wildberries, но мне не понравился сервис, и больше я им не пользуюсь. Юбка уже сразу была какой-то поношенной, а блуза – с пятном. На Lamoda такого нет.

Белье предпочитаю шить на заказ у белорусских дизайнеров. Приятно, что они всё могут подогнать по твоим параметрам. А стоит иногда это дешевле, чем в той же «Милавице».

Как часто я покупаю одежду, сложно сказать. Все зависит от разных факторов: настроения, сезона, дали мне премию на работе или нет.

«Не вижу особого смысла переплачивать за что-то в Минске»

– Я не очень люблю выбирать одежду, на шопинг хожу только в «Золотое яблоко» за косметикой и уходовыми банками. Круглый год хожу в «мартинсах». Две пары покупала в Европе, одну в Беларуси, в «Сникерхед». У ребят большой выбор кроссовок и ботинок. Часто встречаются новые модели, которые в других магазинах Беларуси достать нереально.

Если говорить про одежду, то обычно за ней я езжу в Польшу или Литву. Там выбор намного больше, да и стоит всё дешевле. Не вижу особого смысла переплачивать за что-то в Минске, если у меня есть возможность купить эту же вещь дешевле в Европе.

Редко заглядываю в Lime. Некоторые позиции там чуть дороже, чем в привычных магазинах, но зато там в составе качественные материалы и вещи дольше сохраняют опрятный вид.

В Беларуси мне нравится следить за локальными брендами. Мой фаворит – Tati. У них нереально красивый инстаграм, и можно заказать вещи через их же аккаунт.

«На рынке я хожу не по части с секондом, а по обычным палаткам с новыми вещами»

– За обувью обычно езжу в «Скалу». Там есть и белорусские бренды, например Belwest, и иностранные. Всегда там что-то покупаю.

Одежду обычно либо заказываю на Wildberries, либо езжу на Ждановичи. На рынке я хожу не по части с секондом, а по обычным палаткам с новыми вещами. Кто бы что ни говорил, но там все еще можно найти вполне себе стильные и качественные вещи по относительно невысоким ценам. Я готова постоять на картонке, если понимаю, что отдам за вещь в два раза меньше, чем если бы покупала ее в магазине.

Еще на Ждановичах хороший выбор сумок из кожзама. Точно такие же продаются в разных шоурумах за немыслимые деньги. Переплачивать ни за что я не вижу смысла.

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