Россияне набросились на Путина из-за сигналов воздушной тревоги в Москве

Россияне набросились на Путина из-за сигналов воздушной тревоги в Москве2
- 4.10.2023, 13:54
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Главе Кремля припомнили о «Киеве за три дня».
В среду, 4 октября, в городах России, в том числе в столице Москве, включили сигнал воздушной тревоги. Россияне в сети обеспокоились и задались вопросами, зачем нужны такие меры, сообщает obozrevatel.com.
Об этом они писали в Telegram каналах. РосСМИ сообщили, что МЧС запустило проверку систем оповещения, сирены и громкоговорители включились в 10:43 по местному времени на одну минуту. В городах Урала, Сибири и Дальнего Востока они прозвучали первыми.
В службе объяснили, что главная цель тренировки – «проверка нашей готовности к действиям по предназначению».
Граждане РФ, со своей стороны, предположили, что власти их «к чему-то готовят» и обеспокоились вопросом, какой смысл от сирен, если бомбоубежищ и укрытий все равно нет.
«От Киева за три дня до сирены в Москве, лучший геополитик ХХ века», – сыронизировали в комментариях.