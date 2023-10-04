Россияне набросились на Путина из-за сигналов воздушной тревоги в Москве 2 4.10.2023, 13:54

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Главе Кремля припомнили о «Киеве за три дня».

В среду, 4 октября, в городах России, в том числе в столице Москве, включили сигнал воздушной тревоги. Россияне в сети обеспокоились и задались вопросами, зачем нужны такие меры, сообщает obozrevatel.com.

Об этом они писали в Telegram каналах. РосСМИ сообщили, что МЧС запустило проверку систем оповещения, сирены и громкоговорители включились в 10:43 по местному времени на одну минуту. В городах Урала, Сибири и Дальнего Востока они прозвучали первыми.

В службе объяснили, что главная цель тренировки – «проверка нашей готовности к действиям по предназначению».

Граждане РФ, со своей стороны, предположили, что власти их «к чему-то готовят» и обеспокоились вопросом, какой смысл от сирен, если бомбоубежищ и укрытий все равно нет.

«От Киева за три дня до сирены в Москве, лучший геополитик ХХ века», – сыронизировали в комментариях.

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