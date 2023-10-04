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Ничтожества

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  • Телеграм-канал «СерпомПо»
  • 4.10.2023, 14:25
  • 6,092
Ничтожества

Что в них оскорбляет больше всего?

Симоньян рассуждает о ядерном взрыве в воздухе, заявляя ее такая ситуация бы «даже обрадовала» и стала бы «самой гуманной и травоядной опцией» в противостоянии России и Запада. Медведев время от времени грозит ядерным противостоянием. Путин заявляет, что шлет ядерные боеприпасы в Беларусь. Караганов грезит о ядерном ударе.

Что роднит эти слова и действия? Точнее, что в них оскорбляет?

Пожалуй то, что на вершине власти и в ее обслуге оказались лица ничтожные. И огромная страна вынуждена выслушивать их ежедневную дичь, обсуждать ее, строить предположения, фильтровать этот словесный мусор.

Как же так получилось, что у власти в России оказались ничтожества? Возомнившие о себе невесть что. Дело дошло до бывших путинских охранников в губернаторах и министрах.

Это еще одно измерение нынешней власти в России. Правление этих людей оскорбительно и недостойно. Достаточно одной лишь этой причины, чтобы указать всем этим лицам на дверь.

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