Лавров очень серьезно заболел5
- Телеграм-канал «Кремлевский Цирк»
- 4.10.2023, 14:58
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В его голове теперь лишь одно слово.
Шизофрения лошади.
Лавров очень серьезно заболел, ибо в его голове теперь лишь «нацизм».
Бывший дипломат, а нынче шестерка Кремля заявила, что все, кто запрещают въезд в страну российским номерам, являются не иначе, как «нацистами».
«Меня поразило, с какой скоростью с европейцев, со всех практически слетела эта внешняя благообразность, которой они прикрывались в последние годы, сохраняя в себе какие-то остатки не только дипломатии, но и элементарной этики. Но, в общем-то, это проявление того, что принято называть «нацизмом», — считает он.
Телеграм-канал «Кремлевский Цирк»