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Лавров очень серьезно заболел

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  • Телеграм-канал «Кремлевский Цирк»
  • 4.10.2023, 14:58
  • 5,864
Лавров очень серьезно заболел

В его голове теперь лишь одно слово.

Шизофрения лошади.

Лавров очень серьезно заболел, ибо в его голове теперь лишь «нацизм».

Бывший дипломат, а нынче шестерка Кремля заявила, что все, кто запрещают въезд в страну российским номерам, являются не иначе, как «нацистами».

«Меня поразило, с какой скоростью с европейцев, со всех практически слетела эта внешняя благообразность, которой они прикрывались в последние годы, сохраняя в себе какие-то остатки не только дипломатии, но и элементарной этики. Но, в общем-то, это проявление того, что принято называть «нацизмом», — считает он.

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