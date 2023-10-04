Лавров очень серьезно заболел 5 Телеграм-канал «Кремлевский Цирк»

4.10.2023, 14:58

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В его голове теперь лишь одно слово.

Шизофрения лошади.

Лавров очень серьезно заболел, ибо в его голове теперь лишь «нацизм».

Бывший дипломат, а нынче шестерка Кремля заявила, что все, кто запрещают въезд в страну российским номерам, являются не иначе, как «нацистами».

«Меня поразило, с какой скоростью с европейцев, со всех практически слетела эта внешняя благообразность, которой они прикрывались в последние годы, сохраняя в себе какие-то остатки не только дипломатии, но и элементарной этики. Но, в общем-то, это проявление того, что принято называть «нацизмом», — считает он.

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