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Без учета деноминаций курс доллара достиг 333 миллионов рублей

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  • 4.10.2023, 15:51
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Без учета деноминаций курс доллара достиг 333 миллионов рублей

Это недостижимый рекорд на просторах бывшего СССР.

Сегодня на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи курс доллара США достиг нового исторического максимума — 3,3327 рубля.

По степени обесценивания национальной валюты к американскому доллару (с 1991 года) Беларусь остается лидером в бывшем СССР, свидетельствует анализ «Позіркам» валютных курсов.

За Беларусью в первой пятерке расположились Узбекистан — 12.216.010, Туркменистан — 8.750.000, Украина — 3.659.010 и Грузия — 2.680.200.

Далее: Таджикистан — 1.096.210, Казахстан — 238.625, Россия — 99.268, Азербайджан — 85.000, Армения — 82.690, Молдова — 18.217 и Кыргызстан — 17.742.

Замыкают список государства Балтии: Литва — 329,81, Эстония — 149,46, Латвия — 134,26.

Курс доллара в самопровозглашенной Приднестровской Молдавской республике, имеющей собственную валюту, без учета деноминаций составляет 16.100.000.000 рублей.

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