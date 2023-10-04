В Беларуси услуги ЖКХ собрались отключать за два месяца неуплаты
- 4.10.2023, 16:13
С началом отопительного сезона жировка значительно «тяжелеет».
В Беларуси отключение жилищно-коммунальных услуг возможно после двух месяцев неуплаты. Об этом БелТА рассказали в Минском городском жилищном хозяйстве.
Также замгендиректора ЖКХ Минска Андрей Новик напомнил о такой мере, как отключение электричества из-за задолженности по коммуналке. Отключают электрощиток эксплуатирующие организации вместе с организациями, производящими учет и расчет начислений. Чаще всего решения принимаются во время рейдов по квартирам должников.
Еще Новик обратил внимание, что самой дорогой услугой коммунального хозяйства являются услуги отопления. И с началом отопительного сезона общая стоимость коммуналки значительно увеличивается. Поэтому в осенне-зимний период не только жировка «тяжелеeт», но и неплательщиков становится больше. Однако и решения об отключении услуг могут приниматься оперативнее.
- Отключение возможно после двух месяцев расчетных периодов, - предупредил чиновник.
Так, должникам устно напоминают и устанавливают автодозвон уже с 26 дня неуплаты ежемесячно. Так как многие просто забывают оплатить услуги вовремя. После этого начинают приходить письменные уведомления, после чего может быть приостановлено оказание коммунальных услуг вплоть до выселении.