Зачем добавлять в мясной бульон яблоки? 4.10.2023, 16:39

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Несколько трюков, которые сделают суп идеальным.

Зачем добавлять в мясной бульон яблоки? Если вам наскучил традиционный вкус бульона или вы хотите немного его изменить, обязательно добавьте их в суп, чтобы насладиться совершенно новым, глубоким и интригующим ароматом.

Да это не шутка. Такое сочетание может показаться странным и неуместным, но уверяем вас, эффект балует вкусовые рецепторы, пишет сайт onet.pl.

Бульон, приготовленный из яблок, получается нежным, кисло-сладким и ароматным. Добавление яблока придает ему экзотическое послевкусие и подчеркивает вкус мяса. Что-то невероятное.

Приготовить яблочный бульон очень просто. Достаточно по окончании варки положить весь плод в кастрюлю с кожицей примерно на полчаса, а затем снять. И это все.

Этот трюк слегка изменяет вкус супа и раскрывает лучшие его качества. Детям также такой бульон нравится, потому что он мягче и слаще традиционного.

Яблоко — не единственный неочевидный ингредиент, достойный обогащения нашего супа. Так, можно добавить в бульон куркуму. Это повысит пищевую ценность и вкус супа, а также придаст ему красивый золотистый цвет. Чайной ложки куркумы достаточно, чтобы приготовить особый бульон. Только не забудьте добавить эту специю в начале приготовления. В результате содержащиеся в нем вещества будут лучше усваиваться. И суп приобретет красивый цвет, чудесный аромат и неповторимый вкус.

Улучшает вкус бульона и уксус. Благодаря своим свойствам он растворяет хрящевую и соединительную ткани в костях. Вся эссенция переходит в отвар, делая его более насыщенным и вкусным. В таком бульоне отчетливо чувствуется вкус мяса. Не стоит переживать, что суп будет пахнуть уксусом. Просто во время приготовления добавьте в бульон столовую ложку уксуса (две для очень большой кастрюли) и наслаждайтесь неповторимым вкусом супа.

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