Силовики устроили «хапун» в Волковыске 3 4.10.2023, 17:31

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Задержаны минимум шесть человека.

В Волковыске силовики задержали как минимум шесть человек. Это следует из видео, которое опубликовал телеграм-канал силовиков.

Задержанных обвиняют в распространении «экстремистских» материалов. Сообщается, что задержания произошли 25 сентября в рамках «спецмероприятия».

Ранее стало известно о не менее чем восьми задержанных в Волковыске. Таким образом, за неделю в городе задержали по меньшей мере 12 человек.

По словам правозащитников, «зачистка» в районе началась после того, как во время одного из бытовых вызовов был избит сотрудник милиции. После этого в Волковыск направили силовиков из Минска и Гродно.

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