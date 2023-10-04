закрыть
4 октября 2023, среда, 18:56
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Журналисты спросили лукашиста Савиных, почему его дочь живет в Великобритании

16
  • 4.10.2023, 18:14
  • 5,840
Журналисты спросили лукашиста Савиных, почему его дочь живет в Великобритании
Андрей Савиных
фото: БЕЛТА

Елизавета работает в крупной британской корпорации.

Бывший пресс-секретарь МИД и экс-посол Беларуси в Турции Андрей Савиных — один из активных критиков Запада и европейских ценностей. Между тем его дочь Елизавета довольно давно живет и работает в Великобритании, которую официальный Минск считает недружественной. «Зеркало» узнало подробности и спросило одиозного политика, не мешают ли ему эти факты настойчиво обвинять Запад в развязывании войны в Украине и называть его агрессивной цивилизацией.

Внимание на то, что 34-летняя дочь Андрея Савиных Елизавета живет и работает в Великобритании, обратил в своем телеграм-канале перформер Владислав Бохан. Проанализировав аккаунты в Facebook Андрея Савиных и его жены, он отыскал в соцсетях их дочь Елизавету. В ее аккаунте в LinkedIn указаны места учебы (Женева) и работы (Лондон).

Судя по информации, которая размещена в профиле Елизаветы Савиных в социальной сети LinkedIn, с сентября 2022 года и по настоящее время девушка работает менеджером по разработке решений в области борьбы с отмыванием денег британской финансово-технической корпорации Quantexa.

Елизавета Савиных. Фото: из профиля Елизаветы в социальной сети LinkedIn

До этого она 11 лет отработала в крупнейшем по размеру активов и рыночной капитализации банке Великобритании HSBC.

Две недели назад Елизавета Савиных сообщала о своем участии в профильной конференции:

— Это поистине международное мероприятие с потрясающим составом докладчиков и участников дискуссии. Для меня как человека, посвятившего значительную часть своей карьеры борьбе с отмыванием денег, большая честь участвовать в обсуждении и представлять компанию Quantexa.

Журналисты издания спросили Савиных, почему его дочь живет в Великобритании. Однако лукашист бросил трубку.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Последняя декорация Кремля рухнула
Последняя декорация Кремля рухнула Виталий Портников, «Крым. Реалии»
Путина внезапно подкосило
Путина внезапно подкосило Леонид Невзлин
Все равно догонят
Все равно догонят Ирина Халип
Только лапти будут шаркать
Только лапти будут шаркать Александр Невзоров