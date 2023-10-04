Журналисты спросили лукашиста Савиных, почему его дочь живет в Великобритании 16 4.10.2023, 18:14

5,840

Андрей Савиных

фото: БЕЛТА

Елизавета работает в крупной британской корпорации.

Бывший пресс-секретарь МИД и экс-посол Беларуси в Турции Андрей Савиных — один из активных критиков Запада и европейских ценностей. Между тем его дочь Елизавета довольно давно живет и работает в Великобритании, которую официальный Минск считает недружественной. «Зеркало» узнало подробности и спросило одиозного политика, не мешают ли ему эти факты настойчиво обвинять Запад в развязывании войны в Украине и называть его агрессивной цивилизацией.

Внимание на то, что 34-летняя дочь Андрея Савиных Елизавета живет и работает в Великобритании, обратил в своем телеграм-канале перформер Владислав Бохан. Проанализировав аккаунты в Facebook Андрея Савиных и его жены, он отыскал в соцсетях их дочь Елизавету. В ее аккаунте в LinkedIn указаны места учебы (Женева) и работы (Лондон).

Судя по информации, которая размещена в профиле Елизаветы Савиных в социальной сети LinkedIn, с сентября 2022 года и по настоящее время девушка работает менеджером по разработке решений в области борьбы с отмыванием денег британской финансово-технической корпорации Quantexa.

Елизавета Савиных. Фото: из профиля Елизаветы в социальной сети LinkedIn

До этого она 11 лет отработала в крупнейшем по размеру активов и рыночной капитализации банке Великобритании HSBC.

Две недели назад Елизавета Савиных сообщала о своем участии в профильной конференции:

— Это поистине международное мероприятие с потрясающим составом докладчиков и участников дискуссии. Для меня как человека, посвятившего значительную часть своей карьеры борьбе с отмыванием денег, большая честь участвовать в обсуждении и представлять компанию Quantexa.

Журналисты издания спросили Савиных, почему его дочь живет в Великобритании. Однако лукашист бросил трубку.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».