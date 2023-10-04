Генерал Бен Ходжес: Украинский Генштаб полностью переигрывает российский 4.10.2023, 18:24

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Бен Ходжес

ВСУ реализовывают так называемые «многопространственные операции».

Военное командование Украины оказалось на голову выше российского. Оно разрабатывает и реализовывает многоплановые военные операции, которые больно бьют по агрессору. Об этом рассказал американский генерал, бывший командующий Сухопутными войсками Соединенных Штатов в Европе Бен Ходжес в интервью «Телебаченню Торонто» на YouTube.

«Украинский Генштаб полностью переигрывает Генштаб российской армии. Россияне не знают, откуда придет следующая атака. Они, как и много сторонних наблюдателей, сосредоточены на наземном наступлении Украины через минные поля и окопы (на Запорожском направлении - ред.), что, конечно, является важной частью контрнаступления. Но это только одна часть», - рассказал генерал. Он уточнил, что ВСУ реализовывают так называемые «многопространственные операции» в войне против РФ. Эту тактику украинцы переняли у НАТО, в частности у США.

«Украина делает это на глазах у всего мира прямо сейчас. Это когда вы одновременно спланированно действуете в воздухе, на суше, море, в кибер- и информационном пространстве... Когда меня спрашивают, как идет контрнаступление, я говорю, что идет оно прекрасно. Если отстраненно посмотреть на то, что работа ведется на суше, в воздухе, на море, и везде что-то происходит, это безумно давит на российский Генштаб. Каждый раз, когда очередной беспилотник заставляет аэропорты в Москве останавливать работу, это давление, которое имеет экономическое и психологическое давление. Это все - часть контрнаступления», - объяснил Ходжес.

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