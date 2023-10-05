Назван напиток, который поможет восстановить здоровье печени

Назван напиток, который поможет восстановить здоровье печени1
- 5.10.2023, 15:41
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И улучшит цвет кожи лица.
Печень - главный фильтр человеческого организма. Потому время от времени стоит давать ей отдохнуть от тяжёлой пиши и «почистить» натуральными напитками, пишет Tipps und Tricks.
Эксперты по питанию рассказали, какой напиток эффективно очищает печень и способствует обновлению ее клеток.
Кроме того, утверждают немецкие диетологи, это увеличивает ваши шансы похудеть и улучшить цвет кожи лица.
Ингредиенты:
- 3 лимона
- 1 стакан нарезанной петрушки
- 5 стеблей сельдерея
- 6 стаканов воды.
Смешайте лимонный сок, петрушку и сельдерей в блендере. Добавьте воды и все хорошо перемешайте. Дайте настояться напитку и все готово. Можно пить три дня подряд по три раза в день. А после этого необходим 14-дневный перерыв.
Время от времени устраивать такую детокс-терапию медики рекомендуют всем.