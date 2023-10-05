Как выбрать правильный картофель: существует три типа 1 5.10.2023, 18:14

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Разобрались, какие сорта не развариваются, а какие лучше хранятся.

Если вы из тех белорусов, кто не засаживает поля картошкой, а покупает ее в магазине или на рынке, то вам важно знать, как правильно выбрать эти овощи. Дело в том, что разные сорта картофеля подходят для разных целей.

Одни не развариваются, другие, наоборот, превращаются в кашу, третьи больше подходят для салатов и супов, четвертые дольше хранятся, пишет telegraf.news Как из всего этого разнообразия забрать домой подходящий сорт?

В основном существует три кулинарных типа картофеля: А, В и С, иногда еще и D. Эта классификация основана на содержании сухого вещества и крахмала в клубнях и, следовательно, указывает на наиболее подходящее использование сорта.

Какие сорта не развариваются

Сорта картофеля, относящиеся к типу А, характеризуются тем, что они не развариваются. У таких плодов твердая текстура, благодаря чему их легко резать. Они подходят для салатов, супов, запеканок и жарки.

Наиболее популярными сортами, относящимися к типу А, являются: Агата, Аннабель, Альмера, Белинда, Сесиль, Дали, Денар, Импала, Импресия, Лорд, Моцарт, Музыка, Никола, Оберон, Вивиана, Волумия.

Из белорусских сортов, которые не развариваются, эксперты советуют выбирать, например, Лилею и Крыніцу (это сорта промежуточного типа).

Лилея — плоды округло-овальные, весом в среднем 150 г. Кожица гладкая с незначительными глазками. Мякоть желтая, плотная.

Крыніца — округлые желтые плоды с желтой мякотью, массой 88-136 гр. Кожура сетчатая, с мелкими глазками. Мякоть желтая.

Почти не развариваются

Картошка типа В — самая популярная. Мягкость и водянистость клубня – очень умеренная. Разваристость — слабая. Благодаря своей текстуре она подходит для салатов, запеканок и супов, а также для вареников и в качестве гарнира к обеду.

Наиболее популярными сортами картофеля B являются: Ариэль, Астерикс, Агрия, Аугуста, Беллароза, Беллини, Бельмонда, Била, Богун, Каррера, Колетт, Киприан, Дитта, Фольва, Фреско, Гала, Игнация, Ингрид, Ирга, Ирис, Джелли, Латона, Лавиния, Лилли, Михалина,

Рамос, Санте, Сатина, Стасия, Сирена, Виктория.

К типу В также относятся белорусские сорта Уладар и Скарб.

Уладар (ранний) — плоды округло-овальной формы и массой от 80 до 140 г. Кожура у них гладкая и желтая, с мелкими глазками. Мякоть тоже желтого цвета.

Скарб — клубни крупные, равномерной формы, гладкие, с мелкими глазками. До 200 г массой. Говорят, что мягкая, ярко-желтая мякоть не разваривается и не темнеет при готовке.

Кстати, в Витебском зональном институте сельского хозяйства НАН Беларуси в начале 2023 года выбрали самый вкусный, по мнению специалистов, картофель. Победу одержал сорт «Вектор» (немного разваривается). Второе и третье места заняли «Бриз» и «Скарб».

Хорошо развариваются

Картофель типа C — это плоды, которые после варки становятся рыхлыми и сухими. Они хорошо подходят для приготовления чипсов, картофельного пюре и драников.

Наиболее популярными сортами картофеля, входящими в эту группу, являются:

Аметист, Агнес, Бриз, Цекин, Кураж, Курлан, Дональд, Этюд, Гракха, Густав, Гонората,

Юрата, Юрек, Юста, Рассвет, Леди Клер, Леди Флорина, Ласакра, Легенда, Магнолия, Малага, Марлен, Мазур, Мелодия.

Также иногда выделяют отдельный сорт D, когда клубни развариваются очень сильно, а мякоть мягкая, мучнистая и не водянистая.

Белорусские сорта, которые развариваются хорошо или сильно, это:

Атлант (по внешнему виду немного уступает другим сортам). Здабытак. Зарница

Лучшими сортами для хранения считают:

Пикассо — его любят за красивый внешний вид;

Журавинка — не подвержена болезням и гниению;

Астерикс — устойчив к механическим повреждениям и вирусам;

Веснянка — устойчива ко многим заболеваниям и перепадам температуры;

Скарлетт — сохраняет вкус до поздней весны.

Также хорошие сорта это: Бела роса, Вектор, Атлант, Чайка, Голубизна, Романо, Славянка, Лорх, пишет Agroportal.biz. Кроме того, подольше могут лежать: Здабытак, Гала, Роко.

Но важно знать еще несколько правил. Так, для зимовки следует выбирать спелые клубни (их кожура не отслаивается при надавливании большим пальцем), без повреждений и следов плесени.

Категорически не следует выбирать картофель с зелеными пятнами или ростками. Это объясняется наличием в нем соланина — органического соединения, относящегося к группе стероидных гликоалкалоидов.

Употребление картофеля, в котором накапливается это вещество, создает опасность отравления, которое обычно наступает через 7-19 часов после приема пищи, хотя первые симптомы расстройства могут проявиться уже через полчаса. Как правило, это типичные желудочные расстройства: тошнота, рвота, боли в животе и головные боли, колики, диарея, повышенная потливость и лихорадка. Иногда наблюдаются также нарушения сознания, затрудненное дыхание, сердечная аритмия и даже галлюцинации.

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