Почти 100 мигрантов штурмовали границу ЕС со стороны Беларуси

Почти 100 мигрантов штурмовали границу ЕС со стороны Беларуси8
- 8.10.2023, 18:27
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В пограничников летели камни.
За 7 октября 93 человека пытались нелегально проникнуть из Беларуси в Польшу, Литву и Латвию. Некоторые бросали камни в пограничников.
Через белорусско-польскую границу за минувшие сутки пытались прорваться 45 иностранцев, в том числе граждане Йемена, Саудовской Аравии и Египта. «Патрули у Дубиче-Церкевне забросали камнями после того, как группе людей не дали пробраться через границу», — сообщила польская погранслужба.
За те же сутки в Латвию из Беларуси пытались проникнуть 43 мигранта, в Литву — пятеро.