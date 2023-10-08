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Почти 100 мигрантов штурмовали границу ЕС со стороны Беларуси

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  • 8.10.2023, 18:27
  • 3,872
Почти 100 мигрантов штурмовали границу ЕС со стороны Беларуси

В пограничников летели камни.

За 7 октября 93 человека пытались нелегально проникнуть из Беларуси в Польшу, Литву и Латвию. Некоторые бросали камни в пограничников.

Через белорусско-польскую границу за минувшие сутки пытались прорваться 45 иностранцев, в том числе граждане Йемена, Саудовской Аравии и Египта. «Патрули у Дубиче-Церкевне забросали камнями после того, как группе людей не дали пробраться через границу», — сообщила польская погранслужба.

За те же сутки в Латвию из Беларуси пытались проникнуть 43 мигранта, в Литву — пятеро.

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