ЕС заявил о приостановке помощи Палестине после атаки ХАМАС на Израиль

Все платежи будут немедленно приостановлены.

Еврокомиссия приостановила финансирование проектов развития для Палестины после атаки боевиков террористической организации ХАМАС на Израиль. Об этом 9 октября в X сообщил комиссар ЕС по вопросам европейской политики соседства и расширения Оливер Варгейи.

«Масштабы террора и жестокости против Израиля и его народа стали поворотным моментом. Не может быть бизнеса как обычно. Как крупнейший донор палестинцев, Еврокомиссия начинает пересмотр всего пакета помощи развития в €691 млн», – написал Варгейи.

The scale of terror and brutality against #Israel and its people is a turning point.



There can be no business as usual.



As the biggest donor of the Palestinians, the European Commission is putting its full development portfolio under review, worth a total of EUR 691m

⤵️