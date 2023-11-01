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Простит ли Украина Лукашенко?

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  • Максим Плешко
  • 1.11.2023, 13:55
  • 7,648
Простит ли Украина Лукашенко?
Максим Плешко

Три причины, почему Киев на это не пойдет.

Кандидат философских наук, руководитель Украинского центра белорусских коммуникаций Максим Плешко в эксклюзивной статье для сайта Charter97.org выразил мнение, что в национальных интересах Украины помочь белорусам освободиться от режима Лукашенко:

— В белорусском оппозиционном медиапространстве существует один из нарративов, от которого веет страхом и недоверием: «А что, если после войны Украина договорится с Лукашенко о безопасности и согласится с существованием его режима».

В последнее время этот нарратив активно усиливается. Особенно с учетом того, что сейчас мы находимся в периоде фронтового и идеологического межсезонья. Режим ищет новые формы влияния для обеспечения своей безопасности и выживания. И мнение о том, что Лукашенко может удержать свою власть надолго, подрывает веру белорусов в возможные изменения.

Предлагаем профессионально и без эмоций разобраться в вопросе: может ли Украина согласиться на существование режима Лукашенко после войны?

Начнем с того, что, кроме Украины, в демократической Беларуси заинтересованы Польша, Балтия и коллективный Запад во главе с США. Однако открытие окна возможностей для устранения режима белорусы связывают именно с Украиной.

И логика в этом присутствует. Ведь Запад уже 30 лет декларирует призывы, а результата — нет. Лукашенко и дальше погружается в полную зависимость от Путина, бетонирует свой режим и растворяет Беларусь в «союзном» с Россией государстве.

С Украиной ситуация другая. Расчет белорусов сводится к тому, что поражение России вызовет смуту на болотах и борьбу за власть. В такой ситуации политическая, финансовая и силовая поддержка Лукашенко со стороны Кремля будет ограничена или просто невозможна. А без российской поддержки белорусский режим не удержится.

Часть белорусской политической оппозиции рассчитывает, что в ослабленном состоянии, под давлением мирового сообщества, усатый узурпатор вынужден будет пойти на транзит власти. В то же время белорусские добровольцы в Украине в транзит не верят. «Лука будет держаться до последнего», – говорят они. И рассчитывают, что в случае фиаско России сами смогут зайти в Беларусь и вместе с народом свергнуть диктатора.

Обозначив существующее положение дел, вернемся к вопросу: может ли Украина согласиться на сохранение режима Лукашенко?

На мой взгляд, произойдет с точностью до наоборот: Украина должна занять активную позицию в решении белорусского вопроса. И здесь есть три причины: эмоциональная, политическая и геополитическая.

Политическая заключается в том, что Украина четко выдерживает общую линию с ЕС и США по отношению к Беларуси. Киев не признает Лукашенко президентом, не признает «выборы»-2020 года, осуждает жестокое подавление протестов и репрессии против собственного народа.

Киев считает Лукашенко и белорусский режим соагрессорами. Разрушенный, но непокоренный Ирпень, практически полностью уничтоженные Бородянка и Гостомель, расстрелянная Буча, полуокружение Киева и Чернигова, 721 ракета с территории Беларуси… Это лишь краткое описание того зла, которое пришло в Украину при посредничестве Лукашенко.

Те из белорусов, кто думает, что это можно простить, чтобы и дальше торговать с Лукой, просто не понимают того ужаса и боли, которые мы пережили в Украине. Это и о жителях городов, потерявших близких и жилье. Это и о военных, разведчиках, политиках — потому что и они живут под Киевом или в столице. Ведь множество из них также потеряли родных и побратимов во время обороны Киева. Это эмоциональная причина: украинцы не простят Лукашенко.

96% украинцев негативно относятся к белорусскому диктатору. Ни один из украинских политиков не рискнет даже вскользь упоминать о каких-либо договоренностях с ним.

Второй блок: геополитика.

Выступая в Королевском замке Варшавы в апреле нынешнего года, президент Владимир Зеленский сказал, что «…свобода обязательно придет в Беларусь». Тем самым он вселил надежду в сердца миллионов белорусов.

Этот тезис звучит в унисон со словами президента США Джо Байдена, что «…белорусский народ продолжает бороться за свою демократию», сказанные неделей ранее в Варшаве.

«Соединенные Штаты выступают за демократическую, независимую и суверенную Беларусь более 30 лет. Эта преданность остается нерушимой» — заявил по случаю Дня Независимости Беларуси Госсекретарь США Энтони Блинкен.

А в интервью итальянским СМИ Зеленский в очередной раз подтвердил свою политическую позицию о том, что «…Беларусь – это не Россия».

Недавно во время встречи лидеров Европы-участников Joint Expeditionary Force президент Украины наметил геополитический пояс безопасности в регионе: «от Скандинавии через Минск и Киев до Южного Кавказа». Такая ось государств исторически и логически верная. Это – база геополитической науки.

Мы будем сильны между Востоком и Западом только тогда, когда объединимся с Севера на Юг. Такова природа Балто-Черноморского пространства. Сегодня Россия рассекает это пространство, благодаря фактическому поглощению Беларуси. Война в Украине, угрозы странам Балтии, выход на Калининград, миграционные кризисы для Польши… Это отчетливые последствия контроля России над Беларусью.

Следует четко зафиксировать базовую геополитическую аксиому: безопасность в Восточной Европе возможна только при свободной, демократической и прогнозируемой Беларуси.

И для Украины этот вопрос стоит наиболее остро. Потому что у нас вторая по протяженности граница с этим государством – 1084 километра. От Львовской до Черниговской областей: практически это весь север Украины. Сохранение режима Лукашенко и кремлевского контроля над Беларусью оставляет Украину в российском полукольце.

Безусловно, такое положение вещей не может устраивать демократическую украинскую власть. Даже с поражением России в войне опасность никуда не исчезнет: зная историю, можем с уверенностью утверждать, что российско-белорусский режим (который де-факто является одним целым) использует паузу для подготовки очередного коварного удара.

Пока власть в Беларуси контролирует диктатура Лукашенко, Украина не будет чувствовать себя спокойно. Впрочем, процесс поглощения страны Россией может привести к тому, что любой следующий правитель будет ничем не лучше нынешнего самопровозглашенного президента.

Именно поэтому национальным интересом Украины является утверждение белорусской политической нации, которая должна стать хозяином в своем государстве – Республике Беларусь.

Максим Плешко, Украинский центр белорусских коммуникаций, специально для сайта Charter97.org

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