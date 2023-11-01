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Pussy Riot выпустила новый антивоенный клип

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  • 1.11.2023, 21:03
  • 2,088
Pussy Riot выпустила новый антивоенный клип

Видео.

Группа Pussy Riot выпустила клип на песню «Swan Lake» («Лебединое озеро»). Исполнительницы песни — участницы группы Мария Алехина, Ольга Борисова, Диана Буркот и Люся Штейн.

В видео использованы работы российской художницы Алисы Горшениной, режиссер клипа — Анна Аристархова.

Основной лейтмотив работы — «Лебединое озеро» Петра Чайковского (этот балет, как говорят об этом участницы группы, «показывали по телевизору в СССР, когда надо было скрыть правду»).

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